5 mỹ nhân gốc Việt nổi tiếng Hollywood

Brenda Song sinh năm 1988, mang trong mình ba dòng máu. Bố cô là người dân tộc Mông ở Việt Nam, còn mẹ là người Mỹ gốc Thái Lan. Từ năm 6 tuổi, nữ diễn viên gốc Việt đã xuất hiện trong nhiều chương trình của kênh truyền hình nổi tiếng Disney. Cô được biết đến nhiều nhất qua vai diễn tiểu thư đỏng đảnh trong seri hài "Suite Life of Zack and Cody" và "Suite Life On Deck".