5 cặp đôi kiếm tiền nhiều nhất Hollywood 2013

Đôi uyên ương Mila Kunis và Ashton Kutcher kiếm được 35 triệu USD. Ashton Kutcher là nam diễn viên phim truyền hình Mỹ được trả cát-xê cao nhất. Mỗi tập phim sitcom "Two and a Half Men", tài tử này nhận được 750.000 USD. Trong khi đó, cô đào Mila Kunis đóng tới 5 bộ phim điện ảnh và phim đạt doanh thu cao nhất của cô là "Oz the Great and Powerful" với gần 500 triệu USD.