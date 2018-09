47 tuổi, J.Lo vẫn khiến fan mê mẩn với đường cong bốc lửa

Nữ ca sĩ tự tin khoe ảnh selfie để lộ vòng 3 và nửa bầu ngực.

Bức ảnh mới nhất của Jennifer Lopez đăng trên Instagram hôm 3/11 nhận được hơn 1 triệu lượt người "Like". Trong ảnh, J.Lo mặc bộ áo tắm sexy để lộ vòng ba trứ danh và nửa bầu ngực. Giọng ca On the Floor ngồi nghiêng chụp hình selfie qua tấm gương trước giường.

Jennifer Lopez gây sốt với bức ảnh selfie khoe đường cong.

Thông qua bức ảnh gợi cảm của mình, Jennifer chia sẻ thông điệp về sự tự tin và lối sống lành mạnh: "Hãy yêu bản thân mình trước tiên. Cảm thấy được trao quyền, cơ thể khỏe mạnh, ý nghĩ lành mạnh".

Jennifer Lopez là một trong những sao nữ hiếm hoi càng có tuổi càng quyến rũ và thành công hơn. Ở tuổi U50, J.Lo vẫn rất trẻ trung, săn chắc và tràn đầy sức sống. Cô cũng được mệnh danh là mỹ nhân có vòng ba tự nhiên đẹp nhất Hollywood.

J.Lo chụp ảnh selfie giống phong cách quen thuộc của Kim Kardashian.

Người hâm mộ hết lời khen ngợi bức ảnh mới của Jennifer Lopez. Nhiều fan nhận xét, J.Lo nóng bỏng không thua kém Kim Kardashian trong những bức ảnh selfie trên Instagram, thậm chí cơ thể cô còn cân đối hơn người đẹp truyền hình thực tế 36 tuổi.

Thảo Anh