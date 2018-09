35 năm tình sâu nghĩa nặng của Celine Dion và chồng

Tháng 10/2010, vợ chồng Celine chào đón cặp song sinh con trai Eddy và Nelson. Hai bé cũng như cậu anh trai Rene-Charles đều ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Những đau đớn và vất vả khi thụ tinh và mang bầu không ngăn cản được quyết tâm có thêm con của giọng ca "My Heart Will Go On".