3 lý do khiến Jolie và Brad Pitt bị đồn ly dị

Cặp đôi nổi tiếng Hollywood đang đứng trước tin đồn tan vỡ sau nhiều năm chung sống.

Jolie và chồng dường như không còn nhìn chung về một hướng?

Trục trặc hôn nhân của Angelina Jolie và Brad Pitt là chủ đề mà nhiều tờ báo nhắc tới trong suốt thời gian gần đây. Tờ OK! hôm đầu tuần có bài viết đề cập tới "Vụ ly dị 400 triệu USD", xoay quanh những rạn nứt của vợ chồng đôi uyên ương nổi tiếng và khả năng tan vỡ. Theo nhiều nguồn tin, việc cặp sao Hollywood "đường ai nấy đi" là hoàn toàn có cơ sở, bởi gần đây nhất, trong Ngày của cha, Brad Pitt đã xuất hiện một mình tại giải đua xe 24 Hours of Le Mans ở Pháp, trong khi Angelina Jolie và các con lại có mặt ở New York. Lý do duy nhất cho sự xa cách này chính là họ không muốn tiếp tục xây dựng hình ảnh hoàn hảo của một tổ ấm đông đúc, trong khi hai vợ chồng giận nhau đến tím mặt.

Theo nhiều nguồn tin, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ồn ào ly hôn là việc Brad Pitt có những cử chỉ thân mật quá mức cho phép với bạn diễn Marion Cotillard trong thời gian đóng Allied. Điều này được coi như "giọt nước làm tràn ly", khiến mối quan hệ của vợ chồng anh thêm căng thẳng. Jolie hiện ở New York ngày càng cảm thấy rõ rệt sự ngăn cách giữa cô và chồng, họ xa nhau quá nhiều, quá lâu, mỗi lần gặp nhau lại cãi vã liên tục. Theo nguồn tin từ Hollywoodlife, Jolie khao khát có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với chồng để cứu vãn cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm. Nguồn tin này nhấn mạnh: "Angelina Jolie hy vọng rằng nếu cùng đi dạo trong vườn nho tại Chateau Miraval lúc hoàng hôn và trút bầu tâm sự, hai vợ chồng sẽ tìm thấy tiếng nói chung để hàn gắn lại tình cảm. Cô ấy ghen tuông với Marion Cotillard đến mức bướng bỉnh từ chối chăm sóc bản thân mình dù trải qua nhiều rắc rối về sức khỏe".

Brad Pitt và bạn diễn Marion Cotillard trên phim trường "Allied". Để thuận tiện cho việc đóng phim, nhà Brad Pitt đang tạm thuê một căn hộ ở London.

Bổ sung cho nguồn tin này, tờ OK! lại đưa ra một lý do khác: Brad cảm thấy ở bạn diễn "hơi thở của sự mới mẻ", trong khi đó vợ anh - Jolie ngày một gầy gò, hốc hác vì bệnh tật. "Brad dần mệt mỏi vì vợ không chịu chăm sóc mình, cô thậm chí ăn rất ít, uống rượu mỗi đêm và hút thuốc liên tục. Niềm phấn khích kết hôn từng khiến những mâu thuẫn tạm thời được xoa dịu, nhưng giờ đây thì họ gây chiến thường xuyên. Không ai trong hai người biết có thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa hay không", OK nhận định. Tờ HollywoodLife thì viết: "Brad từng bị sự cá tính của Jolie cuốn hút, nhưng giờ thì chính những điều đó lại đẩy tài tử này dần xa vợ. Sự tự tin của anh ấy vào hôn nhân ngày càng trở nên giảm sút".

Jolie mỗi ngày một gầy gò, hốc hác. Ảnh: WD

Ghen tuông không phải "liều thuốc độc" duy nhất cho mối quan hệ của cặp Brangelina. Một số nguồn tin khác cho rằng, những mâu thuẫn trong quan điểm về sự nghiệp cũng khiến hai nghệ sĩ tên tuổi này đang dần đi ngược chiều nhau. Trong khi Jolie ấp ủ kế hoạch bán biệt thự ở Pháp, tập trung vào con đường chính trị ở London, Brad Pitt muốn dành mọi tâm huyết cho điền trang mà hai vợ chồng đã cùng nhau mua và chăm chút từ ngày đầu. Cộng vào đó, việc Jolie muốn hướng tới nước Anh, trong khi Pitt chỉ thiết tha ở Mỹ để chinh phục những thành công mới trong sự nghiệp điện ảnh khiến cả hai ngày càng "trái dấu".

Sự gắn kết của Angelina Jolie và Brad Pitt đã bền vững trong suốt nhiều năm, bất chấp tin đồn tan vỡ liên tục xuất hiện. Cả hai đã trải qua khó khăn để thành vợ chồng, cùng nuôi dạy 6 đứa con (ba con đẻ, ba con nuôi) dần trưởng thành. Theo đánh giá của một chuyên trang về tài chính, Brad Pitt hiện sở hữu khối tài sản là 240 triệu USD, trong khi Angelina Jolie 120 triệu USD, và vì thế, việc cặp đôi ly dị (nếu có) sẽ mở ra một cuộc tranh cãi ồn ào trong việc chia tài sản 400 triệu USD thế nào, và 6 đứa con sẽ ra sao?

Trước mọi đồn đoán về bất hòa, ly dị, cả Jolie và Pitt vẫn làm theo cách quen thuộc của mình: giữ im lặng.

Nguyễn Hương