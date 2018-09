'25' của Adele lập kỷ lục là album bán chạy nhất tại Anh-Mỹ

Chỉ trong vòng 3 ngày phát hành, album '25' đã bán được 2,3 triệu đĩa ở Mỹ và hơn 500.000 đĩa ở Anh.

Nữ ca sĩ 27 tuổi Adele đang lập kỷ lục mới trong lịch sử âm nhạc thế giới. Phát hành vào thứ 6 ngày 20/11, sau 3 ngày cuối tuần, album đã bán được 2,3 triệu đĩa ở xứ sở cờ hoa - theo thống kê của hãng Nielsen Music. Đến hết ngày thứ hai, con số đã nâng lên 2,42 triệu đĩa. Album được dự đoán sẽ đạt con số 2,9 triệu đĩa vào cuối tuần này, đánh bại kỷ lục cũ 2,4 triệu đĩa của album No Strings Attached của nhóm N'Sync năm 2000.

Adele rạng rỡ trên đường phố New York trong ngày album '25' phát hành.

Ở Anh, 25 cũng đang là album bán chạy nhất mọi thời đại. Sau 3 ngày, album bán được 538.000 đĩa. Tại xứ sở sương mù, chỉ có 2 album từng bán được hơn 500.000 đĩa trong tuần đầu là Progress năm 2010 của nhóm Take That (519.000 đĩa) và Be Here Now năm 1997 của nhóm Oasis (696.000 đĩa). Adele có khả năng rất lớn đánh bại kỷ lục của nhóm Oasis vì cô còn 4 ngày nữa mới kết thúc tuần đầu tiên phát hành.

Adele đã quyết định không phát hành album thứ 3 trên các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến như Spotify và Apple Music. Với quyết định này, nữ ca sĩ đã tạo cú hích vực dậy thị trường băng đĩa truyền thống vốn sụt giảm thê thảm trong kỷ nguyên nhạc số.

Hoài Vũ