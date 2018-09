20 người mẫu gợi cảm trở thành diễn viên

Kate Upton hiện là một trong những siêu mẫu 9X đắt giá của tạp chí áo tắm hàng đầu của Mỹ Sports Illustrated Swimsuit và kiếm nhiều tiền nhất thế giới nhờ vòng 1 khủng. Sau hai vai diễn khách mời trong hai bộ phim "The Three Stooges" và "Tower Heist", Kate tiếp tục thử sức với điện ảnh trong phim hài đóng cùng nữ diễn viên nổi tiếng Cameron Diaz mang tên "The Other Woman" ra mắt ở Bắc Mỹ vào tháng 4 năm nay.