20 ngôi sao khốn khổ vì fan cuồng đeo bám, dọa giết

Taylor Swift đã buộc phải thuê vệ sĩ để đảm bảo an toàn tính mạng sau khi bị nhiều fan đeo bám, dọa giết. Kẻ cuồng loạn nhất là Timothy Sweet, 33 tuổi. Hắn đã theo đuổi công chúa nhạc đồng quê 3 năm nay, liên tục khủng bố Taylor qua email, thư tay. Timothy hoang tưởng Taylor là vợ hắn và đe dọa sẽ giết bất kỳ ai, ngay cả ngoại trưởng Mỹ John Kerry, nếu can thiệp vào chuyện giữa hắn và nữ ca sĩ. May mắn, vào tháng 3 năm nay, Timothy đã bị tòa án ban hành lệnh cấm không được đến gần Taylor trong bán kính 100m.