20 điều thú vị về Emma Watson

Emma đóng trong MV "Say You Don't Want It"

Emma từng đóng vai một cô gái nổi loạn và cá tính trong video ca nhạc "Say You Don't Want It" của nhóm One Night Only. Cuộc gặp tình cờ với trưởng nhóm George Craig tại một sự kiện quảng cáo của Burberry đã đưa cô đến với MV này. Video ra mắt vào tháng 6/2010 đã được khán giả khen ngợi hết lời bởi sự kết hợp ấn tượng của Emma và George cũng như giai điệu cuốn hút của bài hát.