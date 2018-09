20 điều thú vị về Scarlett Johansson

Năm 2009, nữ diễn viên tóc vàng được thử sức trên sân khấu Broadway khi tham gia đóng vở "Great White Way" nhằm làm sống lại tác phẩm "A View from the Bridge" (tạm dịch là "Khung cảnh từ một chiếc cầu") của nhà soạn kịch người Mỹ Arthur Miller. Vở kịch lấy bối cảnh những năm 50 thế kỷ 20 của nước Mỹ nói về một công nhân đóng tàu tại Brooklyn bị ám ảnh bởi cô cháu gái 17 tuổi của mình do Scarlett thủ vai.