20 điều thú vị về Rihanna

Riri bắt đầu ca hát từ năm lên 7. Thời còn học trung học, cô từng đoạt giải nhất trong cuộc thi hoa khôi của trường. Cùng với hai cô bạn học, Rihanna thành lập ban nhạc vào năm 15 tuổi. Dịp may đến với cô khi nhóm tam ca được giới thiệu với nhà sản xuất Evan Rogers. Khi nghe cả nhóm hát thử giọng, Evan đã bị cuốn hút mê hoặc bởi giọng hát lạ của Rihanna. Nhờ vào sự dìu dắt của ông mà năm 16 tuổi Riri được sang Mỹ lập nghiệp và ký hợp đồng đầu tiên với hãng đĩa Def Jam của Jay-Z cho ra đời album đầu tay có tựa "Music of the Sun".