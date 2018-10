17 người tình của Emma Watson

Người mẫu kiêm ca sĩ George Craig (năm 2010): Khi cùng chụp ảnh cho thương hiệu Burberry hè 2010, Emma và George Craig đã nhanh chóng "cảm nắng" nhau. Nữ diễn viên sau đó đã xuất hiện trong video ca nhạc "Say You Don't Want It" của nhóm nhạc One Night Only và tới xem bạn trai biểu diễn trong nhiều đêm nhạc. Cô cũng dự lễ hội âm nhạc ngoài trời Glastonbury ở Anh cùng George Craig (ảnh). Nhưng rồi hai người cũng chỉ dừng lại là một mối tình mùa hè nồng nàn ngắn ngủi.