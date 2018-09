15 vụ tai tiếng ồn ào của Lady Gaga

Người bạn thân thiết nhất của ngôi sao "Born this way", Brendan Jay Sullivan từng tiết lộ về quá khứ nghiện ngập của cô trong cuốn sách tiểu sử kể về quãng đời của Gaga trước khi cô nổi tiếng. Cuốn sách có tựa đề "Rivington Was Ours: Lady Gaga, The Lower East Side and the Prime of Our Lives" xuất bản ngày 27/8/2013. Trang Radar Online đã trích một đoạn trong cuốn sách mà Sullivan nhấn mạnh: "Cô ấy thường chà một thứ bột màu trắng trong nướu của mình. Cô ngất ngây mỗi khi làm như vậy. Cô ấy nhờ bạn bè mua ma túy hộ".