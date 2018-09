15 năm biến động tình trường và sự nghiệp của Britney

Britney Spears tuổi 20 xinh đẹp, nóng bỏng và là công chúa nhạc pop nổi tiếng khắp thế giới. Cô đã phát hành hai album "Baby One More Time" năm 1999 và "Oops... I Did It Again" năm 2000, giành được rất nhiều giải thưởng âm nhạc. Năm 2001, Britney ký hợp đồng đắt giá làm gương mặt đại diện cho hãng Pepsi.