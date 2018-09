15 bí mật mới tiết lộ của Selena Gomez

Sau những ngày tháng yêu nhau đắm đuối, Selena và Bieber dùng dằng chia tay rồi tái hợp suốt 2 năm qua. Selena khẳng định, thời điểm cô quyết định dứt tình hẳn với nam ca sĩ "Baby" là tại lễ trao giải American Music Awards tháng 9/2014. Cô đã biểu diễn ca khúc "The Heart Wants What It Wants" và bật khóc trên sân khấu vì quyết định này.