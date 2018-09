12 sao nam quyến rũ nhất làng giải trí Âu-Mỹ

Tạp chí People của Mỹ vừa công bố danh sách Những người đàn ông sexy nhất năm 2013. Đứng đầu là thủ lĩnh nhóm Maroon 5, chàng ca sĩ 34 tuổi Adam Levine. Năm nay, Adam vừa đóng phim truyền hình, làm người mẫu chụp ảnh thời trang và là gương mặt đại diện của các hãng nước hoa dành cho cả phái nam và phái nữ. Giọng ca "One More Night" còn một huấn luyện viên đáng yêu của chương trình truyền hình ăn khách The Voice Mỹ.

Rất bất ngờ khi được People vinh danh, Adam chia sẻ: "Tôi đã rất sửng sốt khi nghe tin và nghĩ rằng họ đang nói đùa, nhưng sự thực lại đúng như vậy. Điều này thật tuyệt vời!".