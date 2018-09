12 bộ phim nổi tiếng về đề tài đồng tính

‘Brokeback Mountain’, ‘Bá Vương biệt cơ’ hay ‘Happy Together’ là những câu chuyện tình khó quên trên màn bạc.

1. Blue is the Warmest Colour (2013)

Là bộ phim đầu tiên chuyển thể từ tiểu thuyết và truyện tranh được nhận giải thưởng cao quý Cành Cọ Vàng, Blue is the Warmest Colour đã gây nhiều tranh cãi tại LHP Cannes 2013 (xem trailer).

Với dung lượng ba tiếng, bộ phim được ví như “một viên kẹo nổ phi thường, kéo dài những cảm xúc về niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ, hy vọng”. Phim đưa đến một thông điệp đầy nhân văn và ý nghĩa về khao khát được giải phóng, được sống với chính mình trong tình yêu thương tự do.

2. The Kids are All Right (2010)

Bộ phim kể về cuộc hôn nhân, gắn bó của hai người phụ nữ trong một thời gian dài. Một ngày, họ quyết định đi xin tinh trùng của một người đàn ông vô danh để sinh ra hai người con. Biến cố xảy đến khi hai người con tìm lại được cha đẻ năm nào và tình cảm gắn bó giữa hai người mẹ bị thử thách (xem trailer).

Với The Kids Are All Right, nhiều vấn đề về đời sống, gia đình trong xã hội Mỹ được đặt ra qua tình huống bất ngờ đối với cặp đồng tính nữ. Hơn bao giờ hết, những lựa chọn sẽ là phép thử để họ nhận ra tình yêu thương, sự hy sinh, lòng ích kỷ và điều gì sẽ làm nên những mối quan hệ lâu bền.

3. A Single Man (2009)

Lấy bối cảnh nước Mỹ những năm đầu thập niên 1960 với nhiều biến động, khủng hoảng, A Single Man kể về những trăn trở, dằn vặt và bế tắc trong đời sống tinh thần của George Carlyle Falconer – một giáo sư ở độ tuổi trung niên sống và làm việc tại Los Angeles sau khi bạn tình của ông qua đời vì tai nạn (xem trailer).

Không có những biến cố hay xung đột kịch tính, A Single Man là một bản giao hưởng cung trầm làm lương tâm con người dằn vặt bởi nỗi cô đơn, tuyệt vọng, sự trống trải. Trong không gian trầm buồn của những thước phim quay chậm, tiếng vĩ cầm ám ảnh, ma mị dẫn người xem vào sâu thẳm trái tim tan vỡ của người đàn ông cô đơn.

4. Brokeback Mountain (2005)

Được đánh giá là một trong những phim thành công nhất về đề tài đồng tính, Brokeback Mountain từng đoạt giải Quả Cầu Vàng cho “Phim tâm lý hay nhất” và giải Oscar “Đạo diễn xuất sắc” Lý An. Bộ phim kể về mối tình giữa hai chàng cao bồi cùng xin giữ trại chăn cừu thuê tại một cao nguyên rộng lớn và hoang vắng miền Tây nước Mỹ. Tình cảm giữa họ nảy nở tự nhiên từ nỗi cô đơn, trống trải giữa những cơn giá rét trên núi Brokeback (xem trailer).

5. Transamerica (2005)

Bộ phim kể về người đàn ông tên Bree sau cuộc phẫu thuật chuyển giới đã trở thành phụ nữ. Tuy nhiên, đó cũng là lúc anh phát hiện ra mình có một đứa con trai thất lạc - kết quả của một mối tình chớp nhoáng năm xưa (xem trailer).

Quá trình Bree quay về và bảo lãnh cho người con khỏi trại tạm giam kéo theo những tình huống dở khóc dở cười khi anh không thể giải thích cho mọi người về hoàn cảnh đặc biệt của mình lúc này. Transamerica được xếp vào một trong số những phim về đề tài chuyển giới hay nhất bởi câu chuyện dễ thương và những tình huống hài hước, đầy bất ngờ xung quanh hai cha con Bree ngày gặp lại.

6. My Summer of Love (2004)

Tamsin (Emily Blunt) gặp Mona (Nathalie Press) khi hai người băng qua vùng đèo Yorkshire (Anh) vào một buổi trưa hè. Họ chung bước cùng nhau, chia sẻ những suy nghĩ, trải nghiệm về cuộc sống, gia đình, tuổi trẻ. Tình yêu giữa hai cô gái trẻ chớm nở tự nhiên như hương hoa, cây cỏ sau mưa (xem trailer).

Khác với những phim đồng tính từng gây sốc bởi đời sống riêng tư, tình dục, My Summer of Love nhẹ nhàng và trong trẻo như một khúc nhạc đồng quê nhiều hương thơm, dư vị. Vị ngọt của nụ hôn con gái, đôi tay run rẩy ve vuốt… mở ra một khu vườn mùa hạ đầy nhục cảm và căng tràn sức sống tuổi thanh xuân.

7. Monster (2003)

Lấy ý tưởng từ câu chuyện có thật về cuộc đời Aileen Wuornos – một cô gái điếm trở thành kẻ giết người hàng loạt, đạo diễn Patty Jenkins đưa đến cho người xem một mối tình đồng tính cảm động. Aileen là một cô gái điếm với quá khứ đau thương, ám ảnh đã gặp và đem lòng yêu Selby tại một quán bar. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, để bảo vệ người mình yêu, Aileen đã lao vào vòng vây tội ác (xem trailer). Bộ phim mang về cho Charlize Theron một tượng vàng Oscar và một giải Quả Cầu Vàng.

8. The Hours (2002)

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Michael Cunningham, The Hours kể về cuộc phiêu lưu tình ái của ba người phụ nữ: nhà văn mắc chứng trầm cảm Virginia Woolf, Laura Brown - một độc giả say mê sách - và Clarissa Vaughan làm trong ngành xuất bản (xem trailer).

Với sự đan xen, lồng ghép các bối cảnh không gian - thời gian khác nhau, bộ phim đưa người xem vào mê cung tâm lý của ba nhân vật, ba tính cánh, ba thế giới nội tâm phức tạp, nhiều ẩn ức. Trong đó, thời khắc lưỡng tính với những vòng ôm, những nụ hôn và những khát khao nhục cảm cùng giới là một trong những cách để những người phụ nữ ấy tìm đến, chia sẻ và đồng điệu cùng nhau.

9. Boys Don’t Cry (1999)

Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời Brandon Teena – cô gái có xu hướng thích làm con trai và giả trai. Câu chuyện bi kịch của cô gái nổi loạn này được lột tả chân thực và gây xúc động trên màn ảnh rộng. Nữ diễn viên vào vai Teena - Hilary Swank – từng vinh dự nhận giải Oscar cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc” năm 2000 (xem trailer).

10. Happy Together (1997)

Bộ phim kể về mối tình giữa hai chàng trai Lê Diệu Huy (Lương Triều Vỹ) và Hà Bảo Vinh (Trương Quốc Vinh) trên đường đi tìm tình yêu và hạnh phúc cho riêng mình. Sau nhiều lần “Chúng mình làm lại từ đầu đi”, hai chàng trai không còn tìm thấy chung một lý tưởng sống và đã “lạc” mất nhau giữa Argentina xa lạ, cô đơn (xem trailer).

Đằng sau câu chuyện về mối tình đồng tính, đạo diễn Vương Gia Vệ còn chia sẻ về ý nghĩa của tên phim – Happy Together: “Với tôi, hạnh phúc bên nhau có thể là giữa hai người, cũng có thể là giữa một người và quá khứ của anh ta. Tôi nghĩ, một lúc nào đó khi một người có thể yên bình với quá khứ của bản thân, đó là thời điểm cho sự bắt đầu của một mối quan hệ mới, có thể đem đến hạnh phúc trong tương lai”.

11. Hỷ Yến (1993)

Bộ phim kể về một người đồng tính nam gốc Đài Loan nhập cư đến Mỹ. Đang sống hạnh phúc với người bạn tình thì cha mẹ bắt anh phải kết hôn và lên kế hoạch để dàn xếp một cuộc hôn nhân tức thì. Những rắc rối xảy ra khi đôi tình nhân đồng tính bị chia cắt bởi sự xuất hiện của người con dâu mới trong gia đình (xem trailer).

Với những chi tiết hài hước, dí dỏm, Hỷ Yến là một câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu sắc về tình yêu đồng giới trong quan niệm xã hội Á Đông. Đằng sau tiếng cười nhẹ nhàng, khán giả vẫn bắt gặp bi kịch của những tình yêu ngang trái, dị biệt.

12. Bá Vương biệt cơ (1993)

Ngoài việc được chọn là “Phim Trung Quốc hay nhất mọi thời đại”, Bá Vương biệt cơ của đạo diễn Trần Khải Ca còn là một trong hai phim Trung Quốc được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 phim hay nhất mọi thời đại. Lấy bối cảnh Trung Hoa từ năm 1924 đến năm 1977, phim kể về quá trình đôi bạn Trình Đắc Di và Đoàn Tiểu Lâu gắn bó từ những ngày đầu tham gia vào lớp nghệ thuật Kinh Kịch cho đến khi nổi danh với vở tuồng kinh điển Bá Vương biệt cơ. Mối tình chung thuỷ của Ngu Cơ với Sở Vương đã ám ảnh từ sân khấu đến cuộc đời thành mối tình mãnh liệt giữa hai người bạn đồng môn năm nào (xem trailer).

Trền nền chất liệu nghệ thuật Kinh Kịch, đạo diễn Trần Khải Ca đã kể một câu chuyện cảm động về tình yêu và sự phản bội. Phim mang lại vai diễn để đời cho nam diễn viên tài hoa yểu mệnh Trương Quốc Vinh – người mà tác giả tiểu thuyết Bá Vương biệt cơ - Lý Bích Hoa - từng tuyên bố rằng nếu không phải anh vào vai Trình Đắc Di thì bà sẽ không để tiểu thuyết của mình được dựng thành phim.

Anh Mai