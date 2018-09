11 mỹ nhân gợi tình nhất Hollywood

Jennifer Lawrence chưa bao giờ nghĩ cô là một phụ nữ gợi tình và sự thực J.Law không có số đo chuẩn nhưng ngôi sao trẻ tài năng này luôn toát lên sức hút kỳ lạ với nam giới. Đó có thể là do đôi mắt xanh thăm thẳm biểu cảm của cô, thân hình khỏe khoắn, phong cách hồn nhiên hiếm thấy ở Hollywood hay các vai diễn đầy sức hấp dẫn mà Jen đã mang tới. Cô có tên trong tất cả các bảng xếp hạng về độ hot và vẻ sexy do các tạp chí bình chọn trong năm 2013. Người đẹp 23 tuổi là cô gái được khao khát nhất trên tạp chí Ask Men, đứng thứ 3 trong top 100 phụ nữ nóng bỏng nhất của tạp chí Complex, thứ 3 trong top 100 phụ nữ sexy nhất của tạp chí Reddit, thứ 4 trong top của Men’s Health, thứ 5 trong top 100 của Maxim và thứ 6 trong top những người đẹp nhất Hollywood do People bình chọn.