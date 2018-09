10 sự kiện chấn động Hollywood 2014

Làng giải trí Mỹ năm qua ngập những vụ kiện tụng quấy rối tình dục, rò rỉ ảnh nóng, ẩu đả bê bối của các sao...

1. Hàng loạt ngôi sao điêu đứng vì bị tố quấy rối tình dục

Đạo diễn Bryan Singer (ảnh trái) bị Michael Egan tố cáo lạm dụng tình dục.

Vào tháng 4, đạo diễn loạt phim bom tấn X-Men Bryan Singer liên tiếp bị hai người đàn ông đệ đơn kiện tội cưỡng bức. Nguyên đơn Michael Egan, 31 tuổi kể rằng, anh bị Bryan lạm dụng từ năm 14 - 15 tuổi sau khi vị đạo diễn hứa sẽ cho anh một vai diễn trong phim X-Men. Tuy nhiên, cuối cùng anh ta không hề được giao vai diễn nào. Nguyên đơn thứ hai cũng tố cáo Bryan dụ anh ta quan hệ tình dục trong khách sạn ở London khi anh mới 15-16 tuổi. Trước những cáo buộc này, đại diện của vị đạo diễn Hollywood đều một mực phủ nhận.

Đạo diễn tài năng Woody Allen lại bị con gái nuôi vạch trần chuyện ông đã quấy rối cô thời nhỏ. Trong bài viết đăng trên tờ New York Times, Dylan Farrow, hiện 28 tuổi, kể rằng, từ khi 7 tuổi cô đã nhiều lần bị cha nuôi sờ soạng khiến tinh thần khủng hoảng. Đạo diễn Woody cũng bác bỏ điều này và nói rằng, Dylan đã mắc bệnh hoang tưởng.

Gần đây, nam diễn viên kỳ cựu Bill Cosby cũng bị rất nhiều phụ nữ tố cáo là "yêu râu xanh". Người mẫu Janice Dickenson, Beverly Johnson và hơn 20 cô gái khác đồng loạt khẳng định đã bị Bill Cosby quấy rối tình dục trong những năm qua.

Diễn viên Bill Cosby.

Trong khi đó, nam diễn viên Thiên đường thứ 7 Stephen Collins lại bị rò rỉ đoạn băng ông thú nhận với vợ cũ đã sàm sỡ 3 bé gái từ 11 đến 13 tuổi. Ngôi sao 67 tuổi đã phải lên tiếng xin lỗi công chúng về tội lỗi của mình. Vì scandal này, Stephen đã mất hết các hợp đồng đóng phim sắp tới.

2. Hơn 100 người đẹp bị phát tán ảnh nóng

Vào tháng 9, Hollywood rung động với scandal rò rỉ ảnh nóng lớn nhất từ trước đến nay. 101 sao nữ của làng giải trí Anh Mỹ bị tung ảnh nóng và video nhạy cảm lên một trang web đen, như Jennifer Lawrence, Kim Kardashian, Rihanna, Amber Heard, Vanessa Hudgens, Kate Bosworth, Gabrielle Union, Hayden Panettiere...

Kim Kardashian, Vanessa Hudgens, Jennifer Lawrence... đồng loạt bị phát tán ảnh nóng.

Những tên hacker đã lấy cắp ảnh nóng các ngôi sao từ tài khoản icloud trên iPhone của họ và tung lên trang web đen thành 2 đợt. Vụ việc này đã khiến rất nhiều người bất bình vì sự vi phạm trắng trợn thông tin cá nhân. FBI đã phải vào cuộc điều tra, tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa tìm được những tên tin tặc này.

3. Nam diễn viên Philip Seymour Hoffman chết vì sốc thuốc

Ngôi sao đoạt giải Oscar được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở New York vào sáng 2/2. Người bạn của Philip Seymour Hoffman tìm thấy thi thể nam diễn viên 46 tuổi trong nhà tắm, trên tay vẫn còn có ống tiêm và hai gói heroin nằm cạnh.

Philip vốn có tiền sử nghiện rượu và ma túy. Năm ngoái, ông cũng vào trại cai nghiện một thời gian sau 10 ngày sử dụng heroin. Philip ra đi, để lại 3 đứa con nhỏ.

Trong 22 năm sự nghiệp, Hoffman đã giành một giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc với vai tiểu thuyết gia Truman Capote trong phim Capote năm 2005. Ông cũng nhận được 3 đề cử tượng vàng khác trong các phim Charlie Wilson's War (2007), Doubt (2008) và The Master (2012). Vai diễn mới nhất của ông là trong bom tấn The Hunger Games phần 2.

4. Danh hài Robin Williams tự vẫn

Trái ngược với hình ảnh hài hước trên phim, ngoài đời thực, Robin Williams lại vật vã chiến đấu với căn bệnh trầm cảm suốt nhiều năm. Cuối cùng, ông đã lặng lẽ kết liễu cuộc sống tại nhà riêng vào ngày 12/8. Robin dùng dao cứa tay và sau đó treo cổ trên cánh cửa.

Nam diễn viên qua đời ở tuổi 63, khi vẫn đang có cuộc hôn nhân êm ấm bên người vợ thứ ba. Ông đã chia đều tài sản cho 3 người con của mình. Robin nổi tiếng và được khán giả rất mực yêu mến qua các vai diễn hài như trong Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire, Peter Pan, Night at the Museum... Ông thắng giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim Good Will Hunting năm 1997.

5. Justin Bieber bị bắt giữ và liên tục hầu tòa

Đêm 23/1, ngôi sao nhạc pop 19 tuổi đã bị cảnh sát Miami còng tay đưa về đồn. Bieber bị bắt giữ vì lái xe trong khi say rượu và có ảnh hưởng của cần sa, bằng lái xe hết hạn, ngoài ra còn có dấu hiệu đua xe và chống đối người thi hành công vụ. Sau vài tiếng bị giam giữ, Bieber được tại ngoại vào sáng hôm sau nhưng phải nộp bảo lãnh 2.500 USD và chờ hầu tòa.

Chỉ vài ngày sau, Bieber lại bị giải về đồn vì gây lộn với tài xế xe limo ở Canada. Trong khi đó, nam ca sĩ lại đang vướng vào một vụ kiện ồn ào khác liên quan đến hàng xóm. Anh bị tố cáo ném 20 quả trứng vào nhà bên cạnh để trả thù những mâu thuẫn trước đó. Vì sự vụ này, cảnh sát bất ngờ đột kích vào biệt thự của Bieber để thu tang chứng, vật chứng. Sau một thời gian bị điều tra, Bieber thua kiện, phải trả cho hàng xóm 80.000 USD đồng thời bị quản chế 2 năm và đi lao động công ích 5 ngày.

6. Lindsay Lohan xấu hổ vì bị lộ danh sách 36 người tình

Vào tháng 3, tờ giấy Lindsay viết tay ghi tên 36 anh chàng cô đã lên giường cùng bất ngờ được đăng tải trên tạp chí In Touch. Trong danh sách có tên của rất nhiều sao nam nổi tiếng như Orlando Bloom, Ashton Kutcher, James Franco, Adam Levine, Zac Efron, Justin Timberlake, Colin Farrell...

Xuất hiện trong bộ phim tài liệu vào tháng 4, Lindsay nức nở kể rằng, cô rất xấu hổ khi bị lộ bản danh sách này và lên tiếng xin lỗi những người liên quan. Nữ diễn viên 28 tuổi giải thích, cô đã liệt kê những người tình của mình trong khi đang ở trại cai nghiện vào đầu năm ngoái và nó giống như một liệu pháp trong chương trình điều trị của cô.

7. Đám cưới siêu hoành tráng của Kim Kardashian và Kanye West

Cặp sao Mỹ được cho là đã tiêu tốn 12 triệu USD cho lễ cưới xa hoa kéo dài 1 tuần vào tháng 5. Sau khi ăn chơi ở Paris và mở tiệc tại lâu đài tráng lệ Versailles, Kim-Kanye cùng người thân, bạn bè mới sang Florence, Italy để tổ chức hôn lễ. Cặp đôi đã thuê lâu đài cổ và bao trọn khách sạn 5 sao cho hai ngày cưới. Thông tin về đám cưới của cặp đôi trở thành chủ đề gây xôn xao ở Hollywood suốt một thời gian.

8. Angelina Jolie và Brad Pitt kết hôn sau 10 năm bên nhau

Cặp minh tinh Hollywood đã bí mật tổ chức lễ cưới tại lâu đài ở miền nam nước Pháp vào ngày 23/8. Một tuần sau đó, họ mới tiết lộ tin vui với báo giới cùng loạt ảnh cưới lãng mạn. Lễ cưới diễn ra giản dị mà xúc động trong một nhà nguyện nhỏ ở lâu đài với sự tham dự của khoảng 20 người, trong đó có 6 nhóc tỳ của cặp đôi.

Angelina làm cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới độc đáo, in đầy hình vẽ của các con. Cô và Brad Pitt ngấn lệ khi trao lời thề nguyền trở thành vợ chồng trước đức cha và 6 nhóc tỳ. Sau 10 năm bên nhau, Jolie-Pitt mới quyết định kết hôn. Họ không đi hưởng tuần trăng mật mà cùng nhau quay phim By the Sea ở quốc đảo Malta trên Địa Trung Hải, kỷ niệm 10 năm tái hợp trên màn ảnh.

9. Các sao 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' với nhau

Vào tháng 5, trang TMZ gây xôn xao khi đăng tải video nữ ca sĩ Solange Knowles "xông phi" vào ông anh rể Jay Z trong cầu thang máy sau gala thời trang Met. Em gái Beyonce nổi điên đạp chân, cào xé anh rể liên tiếp dù vệ sĩ hết sức ngăn cản. Theo các nguồn tin, Solange đã đánh ghen hộ chị khi Jay Z bỏ rơi Beyonce để đi dự tiệc của ca sĩ Rihanna. Sau khi video này bị rò rỉ, nhà Beyonce đã giảng hòa với nhau nhưng Solange Knowles bị nhiều fan của Jay Z tẩy chay.

Jay Z ôm má sau khi ra khỏi cầu thang máy trong khi Solange hằm hằm bước đi trước.

Đến tháng 7, người hâm mộ lại chứng kiến một vụ ẩu đả khác của hai sao nam nổi tiếng Orlando Bloom và Justin Bieber. Tại nhà hàng ở Ibiza, Tây Ban Nha, Orlando lao vào đấm Justin sau khi bị giọng ca Baby xỏ xiên về vợ cũ Orlando là siêu mẫu Miranda Kerr. Trước đây từng có tin đồn Justin tán tỉnh Miranda khiến hôn nhân của cô và Orlando rạn vỡ. Rất nhiều bạn bè của Orlando tỏ ra hả hê vỗ tay tán thưởng sau cú đấm "trả hận tình" của Orlando.

Orlando thụi quả đấm vào mặt Justin Bieber tại nhà hàng ở Tây Ban Nha.

10. Tin tặc tấn công hệ thống bảo mật của hãng phim Sony

Rất nhiều thông tin bí mật về các dự án phim cũng như email của những người đứng đầu hãng Sony Pictures Entertainment bị hacker phát tán trên mạng vào đầu tháng 12. Trong những bức thư này, nhiều ngôi sao bị đem ra bàn luận và nói xấu, như Angelina Jolie, tài tử Michael Fassbender, cô đào Amy Adams... Nhà sản xuất phim Scott Rudin đã gọi Jolie là "đứa hư hỏng, kém tài" và ông thề sẽ không bao giờ làm việc với những người "ngông cuồng" như cô. Jolie được cho là đã rất phẫn nộ khi biết được thông tin này và cô đang cân nhắc có nên tiếp tục đảm nhận vai chính trong phim Nữ hoàng Cleopatra của hãng Sony hay không.

Nhiều email của bà Amy Pascal - chủ tịch hãng Sony Pictures Entertainment và nhà sản xuất phim Scott Rudin bị rò rỉ, trong đó hai người tranh cãi và nói xấu Angelina Jolie.

5 bộ phim chưa được phát hành của hãng bị tung lên mạng, đồng thời thông tin tuyệt mật về cát-xê của các diễn viên cũng bị phơi bày khiến nhiều ngôi sao âm thầm đố kỵ nhau. Vụ rò rỉ này ước tính làm thiệt hại của Sony Pictures gần trăm triệu USD và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hãng.

Hoài Vũ