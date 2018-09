10 sao Hollywood không ngại cảnh nóng

Nữ diễn viên người Anh Kiera Knightley bắt đầu đóng cảnh nude từ khi chỉ mới 16 tuổi trong bộ phim "The Hole", được đánh giá là sớm hơn hẳn so với các đồng nghiệp. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục thử sức với các vai diễn táo bạo trong các phim "Doctor Zhivago", "The Jacket", "Domino", "Atonement", "Silk", "The Edge of Love", "The Duchess", và "Dangerous Method". Nữ diễn viên "Cướp biển Caribbe từng thổ lộ cô thực sự thích các màn thoát y trong các cảnh yêu đương trên phim bởi chúng mang lại cảm giác tự do và được giải phóng.