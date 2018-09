10 phim lãng mạn kinh điển cho ngày Valentine

'Casablanca', 'Titanic', 'Hồn ma'… luôn là những bộ phim được hàng triệu cặp uyên ương chọn xem vào dịp lễ Tình nhân hàng năm.

1. Gone With the Wind (1939)

Ra mắt vào năm 1939, lấy bối cảnh cuộc nội chiến Nam - Bắc Mỹ, Cuốn theo chiều gió xoay quanh tình yêu của nàng tiểu thư kiêu kỳ Scarlett O’Hara. Yêu đơn phương một chàng trai nhưng không thành, cô tuyệt vọng tìm tới những cuộc hôn nhân ngắn ngủi, không hạnh phúc. Sau đó, để thoát khỏi cảnh nghèo đói và cứu lấy gia đình, Scarlett miễn cưỡng kết hôn với Rhett Butler – một quý ông phong lưu, hào hoa. Rhett tìm mọi cách để giành lấy trái tim của người phụ nữ bướng bỉnh, cá tính nhưng không thành. Đến khi Rhett ra đi, Scarlett mới nhận ra mình đã yêu chàng.

Gone With the Wind từng phá vỡ kỷ lục doanh thu thời đó và đoạt 9 giải Oscar. Phim cũng cuốn hút và làm rung động hàng triệu trái tim khán giả suốt nhiều thập kỷ qua. (Xem trailer)

2. Casablanca (1942)

Chiến tranh là bối cảnh ra đời nhiều chuyện tình lãng mạn. Có lẽ là bởi vì mỗi tình yêu vĩ đại luôn bao gồm cả sự hy sinh và những trở ngại. Casablanca cũng là một bộ phim như thế. Phim là câu chuyện tình tay ba ngọt ngào xen lẫn cay đắng xảy ra tại Bắc Phi trong thời khắc bom đạn của thế chiến II. Nhân vật trung tâm của phim là Rick Blaine, một chủ quán bar ở Casablanca bị giằng xé giữa tình yêu dành cho Ilsa, người tình cũ của anh ở Paris và trách nhiệm giúp cô cùng chồng là một lãnh tụ người Tiệp Khắc thoát khỏi Marốc để tới Mỹ. Casablanca đã trở thành một trong những bộ phim lãng mạn bất hủ của mọi thời đại. (Xem trailer)

3. Breakfast at Tiffany's (1961)

Là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Truman Capote, Bữa sáng ở Tiffany do Blake Edwards đạo diễn năm 1961 xoay quanh cuộc sống của người phụ nữ xinh đẹp, cá tính có tên Holly Golightly (Holly Nhẹ Dạ). Nàng sống một mình tại căn hộ chung cư nhỏ với một chú mèo không tên. Nghề nghiệp của Holly cũng rất gây tò mò khi nàng thường xuyên được những người đàn ông giàu có bám đuổi và tặng quà. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi một văn sĩ từ Rome có hoàn cảnh như Holly chuyển tới sống ở căn hộ gần chỗ cô…

Không quá mạnh mẽ, dữ dội như nguyên mẫu nhân vật trong tác phẩm nhưng nữ minh tinh Hollywood Audrey Hepburn đã vào vai Holly rất “ngọt”. Nàng Holly của Audrey Hepburn có thêm sự nữ tính, duyên dáng và hết sức đáng yêu. Có thể nói Holly "hút" người khác bởi nàng quá đẹp, nhưng cũng quá... điên, khiến cho người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. (Xem trailer)

4. Doctor Zhivangho (1965)

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nga Boris Pasternak, Bác sĩ Zhivago là một phim tình cảm được dàn dựng hoành tráng xoay quanh cuộc đời một bác sĩ kiêm thi sĩ ở xứ sở bạch dương và những mối tình lãng mạn của ông. Zhivago cũng bị giằng xé khi phải lựa chọn tình yêu giữa hai người phụ nữ - Tonya vợ ông và Lara, người phụ nữ mang hai dòng máu Pháp và Bỉ mà ông hết mực yêu thương. Chuyện tình tay ba này càng trở nên bi tráng hơn khi diễn ra vào những năm trước Cách mạng tháng 10 Nga.

Tình yêu trong Bác sĩ Zhivago được đánh giá là mạnh mẽ nhưng đầy thơ mộng trong bước đường tuyệt vọng của cuộc sống và định mệnh. Bộ phim được thể hiện bởi dàn diễn viên tài năng Omar Sharif, Julie Christie và Geraldine Chaplin. (Xem trailer)

5. Romeo và Juliet (1968)

Phiên bản điện ảnh năm 1968 được coi là thành công nhất và gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với sự tham gia của cặp diễn viện Leonard Whiting và Olivia Hussey. Xuất thân từ hai dòng họ thù địch nhau, đôi trai gái yêu nhau say đắm và nguyện sẽ mãi bên nhau dù cho cái chết chia lìa. Sự ngăn cấm của gia đình đã khiến Romeo và Juliet phải chôn vùi tuổi thanh xuân và đem theo mối tình bất diệt sang thế giới bên kia. Bộ phim ngay sau đó đã giành hai giải Oscar vào năm 1969.

Vẻ đẹp cũng như diễn xuất của cặp minh tinh – tài tử Olivia Hussey và Leonard Whiting đã lấy đi bao nước mắt của khán giả. Phiên bản năm 1968 còn nổi tiếng với bản tình ca bất hủ A Time For Us làm rung động lòng người mỗi khi ngân vang. (Xem trailer)

6. Ghost (1990)

Khác với những bộ phim tình cảm thông thường, Ghost (Hồn ma) được đạo diễn Jerry Zucker sáng tạo về mặt nội dung khi thêm vào yếu tố tâm linh, kinh dị. Bộ phim kể về Sam, một người bị ám sát nhưng linh hồn anh chưa sẵn sàng đi về thế giới bên kia mà vẫn ở lại trần gian để che chở cho vị hôn thê Molly của mình khỏi nguy hiểm rình rập. Ghost mang thông điệp, tình yêu vĩnh cửu có thể vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết.

Bộ phim từng đoạt 2 giải Oscar không chỉ bởi diễn xuất ấn tượng của cặp diễn viên Pattrick Swayze và Demi More mà còn bởi bản tình ca Unchained Melody xuất hiện xuyên suốt phim đã trở thành một trong những tình khúc hay nhất thế kỷ 20. Lời ca và hình ảnh kết phim đọng lại trong tâm trí người xem cảm xúc về sự thăng hoa của tình yêu, khi hai tâm hồn đồng điệu hòa quyện vào làm một. (Xem trailer)

7. Pretty Woman (1990)

Bộ phim là câu chuyện về nàng Lọ Lem thời hiện đại xen lẫn với yếu tố hài hước. Lấy bối cảnh ở Hollywood thập niên 90, Người đàn bà đẹp kể về chuyện tình giữa hai con người không cùng giai cấp, cô gái điếm Vivian Ward (Julia Roberts) và chàng đại gia (Richard Gere). Một lần nữa sức mạnh của tình yêu lại được khẳng định, vượt qua rào cản của định kiến, sức mạnh của đồng tiền và chiến thắng nỗi sợ hãi, hai người tìm được nhau trong lòng Hollywood.

Hài hước, ngọt ngào và đầy mộng mơ, Pretty Woman đã thành công ngoài sức tưởng tượng và biến Julia Roberts trở thành minh tinh đắt giá nhất thế giới lúc bấy giờ. Biệt danh “người đàn bà đẹp” mà giới truyền thông đặt cho cô cũng là từ sau bộ phim này. (Xem trailer)

8. Before Sunrise (1995)

Câu chuyện diễn ra ở Vienne cổ kính, thành phố của tình yêu và âm nhạc. Anh chàng người Mỹ Jess tình cờ gặp cô gái Pháp Celine trên một chuyến tàu du lịch vòng quanh châu Âu. Chỉ sau mấy phút trò chuyện, Jesse đưa ra một lời đề nghị điên rồ rằng họ sẽ cùng xuống Vienna và đi dạo khắp thành phố. Sáng hôm sau chàng sẽ bắt chuyến bay sớm về Mỹ, nàng trở lại Pháp và họ không bao giờ gặp nhau nữa.

Before Sunrise là một bộ phim tuyệt vời tôn vinh tuổi trẻ, tình yêu, những khoảnh khắc chia sẻ và kết nối giữa người và người. Khi tình yêu đang độ thăng hoa, bất cứ một tình huống nho nhỏ nào xảy ra cũng đều là một kỷ niệm lãng mạn. Từ ánh mắt, từ nụ cười có phần còn ngượng ngùng bối rối, từ những hành động vụng về của hai người đều toát lên một tình yêu nồng nàn không vụ lợi… (Xem trailer)

9. Titanic (1997)

Khán giả yêu phim hẳn không còn xa lạ với Titanic. Phim kể về câu chuyện tình éo le giữa chàng họa sĩ nghèo người Mỹ, Jack và tiểu thư quý tộc người Anh, Rose, trên con tàu định mệnh Titanic đã làm thổn thức trái tim hàng triệu người hâm mộ. Leonardo DiCaprio và Kate Winslet đã thể hiện xuất sắc cuộc tình éo le nhưng đầy lãng mạn trong bộ phim kinh điển này của đạo diễn James Cameron. Phim đoạt kỷ lục 11 giải Oscar, trong đó có giải dành cho Ca khúc trong phim hay nhất dành cho My heart will go on. (Xem trailer)

10. Lost In Translation (2003)

Bộ phim là món quà tuyệt vời cho những người bị lạc lối trong tình yêu và khao khát được tìm thấy nhau. Câu chuyện bắt đầu khi Bob Harris, ngôi sao điện ảnh gần hết thời, sang Tokyo quay quảng cáo cho một hãng rượu. Tại đây, ông gặp người phụ nữ trẻ đã kết hôn là Charlotte đi theo chồng trong chuyến công tác. Cả hai đều cảm thấy cô đơn và lạc lõng ở Tokyo. Chính nỗi cô đơn, nhu cầu được chia sẻ đã kéo hai con người ở hai độ tuổi khác biệt lại với nhau.

Lost In Translation đặt bối cảnh ở Nhật Bản, một đất nước mà sự hiện đại và truyền thống, cái cũ và cái mới vừa hòa quyện, vừa xung đột với nhau. Khác với sự say mê hứng khởi trong những cuộc trò chuyện của đôi tình nhân trẻ ở Before Sunrise, ở bộ phim này, những nhân vật hiếm khi mở lời nhưng họ lại tìm được sự đồng điệu trong chính những phút giây im lặng đó. (Xem trailer)

Trần Quỳnh