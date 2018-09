10 ngôi sao thú nhận đã 'mây mưa' ở nơi công cộng

Có cuộc hôn nhân mặn nồng với tài tử Will Smith, nữ diễn viên Jada Pinkett-Smith rất tự hào chia sẻ về bí mật giường chiếu của vợ chồng cô. Jada tâm sự trên tạp chí Shape: "Chúng tôi ân ái trên chiếc limo, trên đường tới lễ trao giải Oscar năm nay. Will đã nhìn tôi đắm đuối khiến tôi phát điên lên. Vậy là chúng tôi hôn nhau cuồng say và điều tiếp theo là... tôi chỉ có thể kể thêm rằng vì chuyện đó tôi và Will đã nhỡ chụp ảnh thảm đỏ, còn tôi thì chưa kịp trang điểm lại".