10 năm sa đọa tưởng như đời tàn của Lindsay Lohan

Lindsay Lohan vừa hạnh phúc đón tuổi 30 - một dấu mốc lớn trong cuộc đời - khép lại 10 năm sóng gió, sa chân lỡ bước. Suốt những năm tuổi 20, sự nghiệp của Lindsay tụt dốc thảm hại. Ngôi sao tuổi teen sáng chói một thời ngày càng lún sâu vào tiệc tùng, nghiện ngập với vô số lần say xỉn, gây tai nạn, hút ma túy, trộm cắp và bị bắt giữ. Có những lúc Lilo tưởng như đã rơi xuống vực thẳm không lối thoát nhưng những năm gần đây, cô đã nỗ lực thay đổi cuộc đời và rũ bỏ hoàn toàn quá khứ tăm tối.

Lindsay năm 20 tuổi là cô nàng ăn chơi, nổi loạn.

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Vanity Fair tuần trước, khi được hỏi về tuổi trẻ sa ngã của mình, Lindsay điềm đạm trả lời: "Tôi không thể quay lại được thời gian. Nhưng nếu có thể, tôi sẽ lắng nghe lời mẹ khuyên nhủ nhiều hơn, sẽ chuyển đến New York sớm hơn và lựa chọn bạn bè một cách sáng suốt hơn".

Thời tuổi teen rực rỡ

Trước tuổi 20, Lindsay đã là một cô gái cực kỳ nổi tiếng, xinh đẹp và tài năng. Lilo trở thành sao nhí Hollywood từ năm 11 tuổi với bộ phim điện ảnh Bẫy phụ huynh (The Parent Trap). Liên tiếp những năm sau đó, cô bé nhận được vô số hợp đồng đóng phim và được khán giả hết mực yêu mến. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Lilo là bộ phim Những cô nàng rắc rối (The Mean Girls) năm 2004 khi cô 18 tuổi. Tiếp theo đó là hai bộ phim thành công Herbie: Fully Loaded (2005) và Just My Luck (2006).

Lindsay trong phim "Mean Girls".

Tuy nhiên, sự nổi tiếng khi còn quá trẻ đã khiến Lindsay không thể kiểm soát được cuộc sống của mình. Từ sau phim Ngôi sao may mắn, Lindsay bắt đầu trượt dài trong những thú vui trác táng ở Hollywood hào nhoáng và phù phiếm.

Cô gái tiệc tùng

Lindsay góp mặt trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại các câu lạc bộ đêm cùng cô bạn thân giàu có Paris Hilton và công chúa nhạc pop Britney Spears. Những bức ảnh tiệc tùng, say xỉn của cô dần trở nên quen thuộc trên các mặt báo.

Lindsay, Britney và Paris Hilton là 3 cô nàng tiệc tùng nức tiếng một thời.

Chính vì mải mê ăn chơi và tự cao tự đại, Lindsay bắt đầu gây chuyện ở trường quay, khiến các nhà sản xuất và bạn diễn rất khó chịu. Năm 2006, trong khi đóng phim Georgia Rule, nữ diễn viên đã cáo ốm không tới phim trường, trong khi thực tế là cô nàng mệt rũ vì đi bar thâu đêm. Khi sự thực bị paparazzi phơi bày, chủ tịch của công ty sản xuất phim tức giận viết một bức thư công khai phê bình Lindsay khiến cô vô cùng bẽ mặt.

Lindsay phờ phạc sau những cuộc vui thâu đêm.

Vào tù ra tội

Năm 2007 là khởi đầu cho những chuỗi ngày "phạm pháp" liên miên của Lindsay Lohan. Cô bị còng tay đưa về đồn cảnh sát vì lái xe trong khi say rượu. Rời trung tâm cai nghiện chưa được bao lâu, Lilo lại bị bắt vì lái xe gây tai nạn và tàng trữ cocaine trong xe. Cô trở lại trung tâm cai nghiện lần nữa và đón sinh nhật tuổi 21 tại đây. Cuối năm đó, Lilo bị bắt lần thứ ba vì lái xe say xỉn và hút ma túy.

Ảnh tù của LIndsay.

Năm 2010, Lindsay bị phát hiện vẫn dùng rượu và ma túy, vi phạm lệnh quản chế và bị gửi vào trại 3 tháng. Đầu năm sau, cô bị cáo buộc ăn trộm vòng cổ 2.500 USD tại cửa hàng nữ trang. Lilo đã bật khóc khi bị kết án 4 tháng tù. Nhưng may mắn, nhà tù quá tải, nữ diễn viên chỉ bị giam giữ tại nhà riêng trong vòng 1 tháng cộng thêm 480 tiếng lao động công ích tại toilet nhà xác và trung tâm của những phụ nữ vô gia cư.

Mãn hạn tù vào hè 2012, cô đào Hollywood tuyên bố sẽ rũ bỏ con đường ăn chơi, nghiện ngập để vực lại cuộc đời và sự nghiệp. Cô tích cực tìm kiếm các hợp đồng đóng phim và quảng cáo, tìm mọi cách để kiếm tiền và đánh bóng tên tuổi, từ việc chụp ảnh nude cho tạp chí Playboy, làm MC của chương trình Saturday Night Live hay đóng vai khách mời trong phim ca nhạc Glee... Nhưng Lilo vẫn chưa thể vượt qua được quãng đường tăm tối này.

Cô bị còng tay tại tòa.

Tháng 3/2013, Lindsay lại lao đao vì vướng tội nói dối cảnh sát trong vụ đâm xe vào hè năm 2012. Sau những buổi hầu tòa căng thẳng, cuối cùng cô bị phạt giam lỏng 90 ngày trong trại cai nghiện và điều trị tâm lý.

Tổng cộng, trong khoảng 6 năm, Lilo đã phải tới các trung tâm 6 lần, cùng 6 lần bị bắt và chụp ảnh trong tù, 2 lần bị đưa vào nhà giam ở cùng các phạm nhân khác.

Yêu đương trác táng

Vào năm 2013, khi đang ở trong trung tâm cai nghiện, Lindsay đã hứng khởi tiết lộ danh sách 36 người tình của mình, trong đó có vô số các sao nam Hollywood như Adam Levine, Justin Timberlake, Zac Efron, James Franco, Joaquin Phoenix... Danh sách này bị rò rỉ và đăng trên tạp chí InTouch khiến Lindsay bị đàm tiếu, cười chê suốt một thời gian dài.

Bên cạnh tình trường đào hoa lừng lẫy, Lindsay còn có cuộc tình đồng giới ồn ào với nữ DJ Samantha Ronson từ năm 2007 đến 2009. Hai cô nàng công khai hôn nhau, âu yếm ở chỗ đông người và luôn dính chặt như đôi sam. Thế nhưng, mối tình kết thúc trong tan nát khi cả hai nói xấu, công kích nhau trên mạng xã hội. Sau này, Lindsay thú nhận trong talkshow truyền hình, cô không phải là một lesbian mà chẳng qua hẹn hò với Samantha chỉ vì muốn "đổi gió".

Lindsay và người tình đồng giới.

Chạy trốn Hollywood

Đó là quyết định sáng suốt của Lindsay Lohan vào năm 2014. Ban đầu, cô chuyển tới New York sống cùng mẹ và em gái, tránh xa những lời mời gọi tiệc tùng của bạn bè. Sau đó, Lilo đến London, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới và cuộc sống bình yên. Nữ diễn viên hạnh phúc vì được mời diễn trên sân khấu kịch West End, gặp gỡ những người bạn mới và tìm thấy tình yêu của đời mình - chàng doanh nhân Egor Tarabasov.

Những bức ảnh gần đây cho thấy một Lindsay tươi trẻ, khỏe khoắn và luôn rạng ngời hạnh phúc yêu đương, khác hẳn hình ảnh say xỉn, xập xệ và tù tội những năm trước.

Lindsay hạnh phúc trong vòng tay người tình trẻ trong chuyến du lịch hồi tháng 6.

Nói về cuộc sống tương lai 10 năm tới, Lindsay thổ lộ cô đang hào hứng với rất nhiều dự án thú vị như viết sách, lập quỹ từ thiện của riêng mình, giúp đỡ trẻ em thiệt thòi và đóng phim.

Hoài Vũ