10 điều thú vị về cô đào 'đa tình đa tài' Amanda Seyfried

Bên cạnh tài năng diễn xuất bẩm sinh, nữ diễn viên 'Mamma Mia!' cũng có tình trường lừng lẫy, vướng scandal ảnh nóng...

1. Cô đào xinh đẹp và đào hoa bậc nhất Hollywood: Mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt xanh xám mở to cuốn hút, nụ cười ngọt ngào và làn da sáng bừng, Amanda Seyfried giống như hiện thân của một búp bê hoàn hảo. Vẻ đẹp rực rỡ giúp Amanda ghi dấu ấn trong lòng khán giả ngay ở những bộ phim đầu tiên và từng khiến biết bao sao nam xao xuyến.

Amanda Seyfried.

Trong hơn 10 năm bước chân vào showbiz, Amanda Seyfried đã có khoảng chục mối tình lãng mạn. Nhiều chàng trai trong số đó là bạn diễn của cô. Amanda hẹn hò nam diễn viên Micah Alberti từ 2002 đến 2006 khi đóng cùng trong phim All My Children. Năm 2007, cô yêu ca sĩ người Canada Jesse Marchant. Sau rung động thoáng qua với tài tử Alexander Skarsgard, Amanda say nắng bạn diễn Mamma Mia! Dominic Cooper năm 2008. Mối tình kéo dài 2 năm và sau khi chia tay, cô đào hẹn hò nam diễn viên Ryan Phillippe. Những người tình tiếp theo của cô là doanh nhân bất động sản Andrew Joblon, tài tử Josh Hartnett, nam diễn viên Justin Long...

Justin Long là một trong số những bạn trai cũ của Amanda.

2. Đính hôn và kết hôn bí mật: Phong cách "thay người yêu như thay áo" của Amanda Seyfried từng ồn ào suốt những năm tuổi trẻ. Tuy nhiên Amanda lại rất kín tiếng khi quyết định đi đến hôn nhân.

Tháng 5/2015, nữ diễn viên gặp gỡ tài tử Thomas Sadoski khi đóng cùng trong vở kịch The Way We Get By. Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng vì gặp tiếng sét ái tình với Thomas nên Amanda đã "đá" Justin Long sau 2 năm bên nhau. Tháng 9/2016, Amanda và Thomas Sadoski đính hôn. Cặp sao tổ chức lễ cưới bí mật vào tháng 3/2017 chỉ vài ngày trước khi con gái đầu lòng ra đời.

Amanda và Thomas Sadoski.

3. Đóng Mamma Mia! phần 2 với người yêu cũ: 10 năm trước, Amanda và Dominic Cooper nảy nở tình yêu khi đóng Mamma Mia!. 10 năm sau, hai người tái ngộ trên trường quay để tiếp tục đóng đôi uyên ương Sophie và Sky dù lúc này họ đã chia tay từ lâu. Cuộc hội ngộ chắc hẳn bối rối và Amanda nói rằng chồng cô đã có một chút ghen tuông. Tuy nhiên mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ vì nữ diễn viên khẳng định cô và người tình cũ luôn coi nhau như bạn bè.

15 điều thú vị về cô đào 'đa tình đa tài' Amanda Seyfried Trailer Mamma Mia! phần 2

4. Quyết định táo bạo khi tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay: Năm 2003, Amanda đã gác lại dự định vào Đại học Fordham ở New York để đi casting cho bộ phim hài học đường Mean Girls. Mặc dù không được đóng vai chính nhưng vai diễn một trong 3 cô nàng lắm chiêu đã giúp sự nghiệp phim ảnh của Amanda cất cánh.

5. Những thước phim nóng bỏng gây tranh cãi: Năm 2009, Amanda gây sốc khi đóng cảnh hôn đồng giới ướt át với cô đào Megan Fox trong phim kinh dị Jennifer's Body. Cũng trong phim này, Amanda còn "khóa môi" nữ diễn viên gạo cội Julianne Moore.

Nụ hôn đồng tính với Megan Fox trong phim.

Năm 2013, Amanda rũ bỏ hình ảnh trong sáng từ vai diễn Corset trong Những người khốn khổ để thủ vai Linda Lovelace - nữ diễn viên phim sex có số phận cay đắng thập niên 1970. Trong bộ phim tiểu sử gán mác 18+ mang tên Lovelace, Amanda phải thực hiện rất nhiều cảnh khỏa thân, sex và những cảnh bị bạo hành. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã sẵn sàng hy sinh và mạo hiểm bản thân để giúp vai diễn chân thực nhất. Amanda chia sẻ: "Nó rất mạo hiểm và mọi người không ngừng nhắc nhở tôi về điều đó, nhưng tôi thực sự muốn thách thức chính mình. Nó hấp dẫn tôi theo cách đó".

6. Scandal lộ ảnh nóng: Tháng 3/2017, Amanda Seyfried bất ngờ bị hacker lấy cắp rất nhiều ảnh riêng tư trong điện thoại và tung lên các trang web đen. Trong số đó có nhiều ảnh khỏa thân và cảnh ân ái với bạn trai cũ. Điều khó khăn nhất với Amanda lúc đó là cô chuẩn bị kết hôn và sinh con với nam diễn viên Thomas Sadoski. Giữa sóng gió này, Thomas đã luôn ở bên động viên nữ diễn viên. Amanda đã phải thuê luật sư yêu cầu các trang web đen gỡ hết các ảnh nóng của cô và hợp tác với cảnh sát tìm kẻ đã lấy cắp ảnh. Nữ diễn viên Emma Watson cũng là nạn nhân trong vụ hack gây chấn động này.

7. Tiết lộ về bệnh tật: Amanda từng thú nhận trên tạp chí Allure, cô phải sống chung với căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế (luôn có những ý nghĩ ám ảnh và lo lắng không lý do chính đáng khiến người bệnh phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng).

Nữ diễn viên chịu đựng căn bệnh căng thẳng về tinh thần.

Nữ diễn viên cũng cho biết, mặc dù có thể diễn xuất rất tự nhiên trước ống kính nhưng cô luôn hồi hộp và căng thẳng trước mỗi buổi phỏng vấn. Bởi vậy, Amanda thường phải uống một chút rượu trước khi tới các buổi phỏng vấn trên truyền hình.

8. Tình yêu động vật: Amanda yêu nhiều loại vật nuôi, đặc biệt là chó. Cô dành tình cảm nhiều nhất cho chú chó Finn được giải cứu tại một trại động vật. Nữ diễn viên đã tạo tài khoản Twitter và Instagram cho chú chó này. Amanda cũng rất thích thú nhồi bông và có hẳn một bộ sưu tập gồm ngựa, gà, cú...

Amanda bên chú chó Finn.

9. Những tài lẻ: Ngoài khả năng ca hát (giúp cô có cơ hội tham gia nhiều phim ca nhạc), Amanda còn có tài đan len. Những lúc rảnh rỗi, cô thường ngồi đan, móc và sáng tạo nên những món đồ thủ công xinh xắn.

10. Công việc trước khi đóng phim: Amanda từng làm người mẫu khi mới 11 tuổi và đóng cả phim quảng cáo. Sau đó, cô kiếm thêm thu nhập bằng công việc làm phục vụ bàn tại một khu hưu trí.