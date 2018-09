10 điều ít biết về ca sĩ trẻ tài năng bạc mệnh Christina Grimmie

Giọng ca 22 tuổi chưa có người yêu vì quá đam mê ca hát. Một giây trước khi chết, cô đã tưởng kẻ sát hại mình là một fan.

1. Christina có một người anh trai duy nhất tên là Marcus và hai anh em cực kỳ yêu thương, gắn bó. Marcus luôn đồng hành với em gái trong cuộc sống cũng như sự nghiệp âm nhạc. Anh là quản lý của Christina khi cô đi tour cùng ban nhạc. Đau lòng chia sẻ sau khi em gái bị sát hại, Marus tâm sự rằng, "Christina hơn cả một người em gái, con bé giống như một người bạn đồng hành của tôi. Một siêu sao, một cô gái sống nội tâm, chân thật và là bạn của tất cả mọi người. Tôi không biết sẽ phải làm gì đây nếu không còn Christina".

Christina và anh trai.

Khi Christina bị bắn trong buổi ký tặng fan đêm 10/6, Marcus lao vào khống chế hung thủ dù hắn mang hai khẩu súng. Nhưng Christina đã bị thương quá nặng và không thể qua khỏi. Cảnh sát Orlando, Florida ca ngợi Marus là một người hùng vì đã xả thân ngăn chặn hung thủ xả súng vào những người khác.

2. Ngôi sao YouTube từ năm 15 tuổi. Bắt đầu lên trung học, Grimmie đăng tải các video cover những bài hát nổi tiếng trên YouTube. Những bản cover được yêu thích nhất của cô như "Just a Dream", "My Heart Will Go On", "Party in the USA", "A Year Without Rain"... Đến cuối tuần qua, cô đã đạt hơn 3,2 triệu người xem trên YouTube.

3. Phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tiên từ năm 17 tuổi: Cô tiết lộ album ngắn "Find Me" năm 2011, 3 năm trước khi tham gia The Voice. Album này giành vị trí 35 trên bảng xếp hạng Billboard 200, bao gồm hai ca khúc hit "Advice" và "Liar Liar". Tại thời điểm đó, Grimmie chỉ vừa chuyển từ quê nhà New Jersey tới Los Angeles để phát triển sự nghiệp.

4/ Grimmie được bố dượng của Selena Gomez - Brian Teefey - phát hiện tài năng và làm quản lý. Bởi vậy, cô tham gia tour diễn Stars Dance cùng Selena Gomez năm 2013 và còn quay phim quảng cáo cùng "công chúa Disney". Chỉ chênh nhau 2 tuổi, Christina và Selena thân thiết như hai chị em. Khi Christina bị bắn chết, Selena đã vô cùng bàng hoàng. "Trái tim tôi tan vỡ", Selena chia sẻ dòng tweet khi nghe tin. Cô đã hủy buổi gặp gỡ fan và sau đó nghẹn ngào bật khóc trên sân khấu khi tưởng nhớ người bạn thân thiết vào tối 11/6.

Grimmie thân thiết với Selena Gomez.

5. Cô là một trong những học trò cưng nhất của huấn luyện viên Adam Levine. Christina từng chọn về đội của thủ lĩnh Maroon 5 khi được cả 4 giám khảo bấm chọn trong vòng giấu mặt của The Voice Mỹ 2014. Dưới sự dẫn dắt của Adam Levine, Christina đã giành được vị trí thứ 3 chung cuộc.

Chia sẻ khi nghe tin dữ về Christina, Adam Levine đã viết: "Tôi và Behati (vợ nam ca sĩ) bàng hoàng, đau đớn vì bi kịch của Christina Grimmie. Trái tim chúng tôi hướng về gia đình cô ấy. Christina là một tài năng thiên bẩm hiếm hoi. Cô ấy đã ra đi khi còn quá sớm".

Christina - thí sinh có giọng hát cao vút, đầy nội lực là cô học trò yêu quý của Adam Levine.

6. Christina đã hy sinh tình yêu vì sự nghiệp âm nhạc. Đam mê theo đuổi ca hát, cô gái sinh năm 1994 không còn thời gian dành cho tình cảm riêng tư. Trong cuộc phỏng vấn vào năm ngoái trên tờ Pagsix, nữ ca sĩ trẻ tâm sự: "Tôi không có bạn trai. Chỉ là không có thời gian thôi".

Một số tin đồn cho rằng, kẻ ám sát có thể là bạn trai cũ của Christina Grimmie. Tuy nhiên những người bạn của cô đều bác bỏ thông tin này. Hung thủ hoàn toàn là một người xa lạ với nữ ca sĩ.

7. Cuộc phỏng vấn cuối cùng trước khi chết, đăng tải vào ngày 7/6 trên tờ PopCrush, Grimmie đã rất hào hứng chia sẻ về các dự án âm nhạc của mình: "Hiện tại tôi đang tập trung viết các ca khúc, quảng bá "Side A" (album ngắn) trong tour diễn này. Tôi muốn có một album dài vào năm nay và có thể cuối năm sẽ đi tour nếu phát hành album đó". Tuy nhiên, bao dự định đẹp đẽ của nữ ca sĩ 22 tuổi đã tan vỡ sau những tiếng súng nghiệt ngã tối 10/6.

8. Christina là cô gái giàu lòng nhân ái. Nữ ca sĩ từng tham gia biểu diễn cho đêm nhạc gây quỹ của tổ chức UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc). Vốn là người yêu động vật, Christina thường xuyên kêu gọi mọi người ủng hộ cho các tổ chức bảo vệ động vật. Cô cũng đăng nhiều bức ảnh bên các thú cưng trên Instagram.

9. Giọng ca của Top 3 The Voice là ngôi sao vô cùng gần gũi với mọi người. Cô luôn yêu mến, chào đón các fan như những người bạn của mình và luôn trân trọng sự ủng hộ của họ. Christina có thể trải qua hàng giờ sau mỗi show diễn để chụp ảnh, ký tặng và giao lưu với người hâm mộ. "Cô ấy muốn trao cho họ mọi thứ mà họ đã dành tặng cho cô".

10. Một giây trước khi chết, Christina đã mở rộng vòng tay để chào đón hung thủ 27 tuổi Kevin James Loibl giống như tất cả các fan khác của cô, một nhân chứng tiết lộ. Nhưng oan nghiệt thay, tên này đã tiến đến gần và bắn nhiều phát đạn vào Christina khiến cô tử vong vài giờ sau đó. Kevin dùng súng tự sát ngay tại hiện trường và cho đến nay, vẫn không ai rõ động cơ khiến hắn sát hại nữ ca sĩ trẻ tài năng - một ngôi sao luôn thân thiện, gần gũi với mọi người.

Christina Grimmie đã không một chút nghi ngờ kẻ sát hại khi cô mở rộng vòng tay chào đón anh ta trong buổi gặp gỡ fan sau đêm diễn 10/6.

Hoài Vũ