10 điều có thể bạn chưa biết về Miley Cyrus

Miley bị mắc bệnh tim đập nhanh và phải nỗ lực học cách chế ngự nó khi bước vào sự nghiệp ca hát. Giọng ca "We Can't Stop" chia sẻ trong cuốn tự truyện "Miles to Go" năm 2009: "Loại bệnh này không nguy hiểm và không khiến tôi đau đớn nhưng nó gây phiền phức cho tôi. Chưa một lần nào đứng trên sân khấu mà tôi không nghĩ về quả tim của mình".