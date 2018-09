10 điều chưa biết về cặp sao đóng '50 sắc thái'

Tài tử Charlie Hunnam và nữ diễn viên Dakota Johnson đều là những cái tên chưa được biết đến nhiều.

Dakota Johnson và Charlie Hunnam.

Bộ phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết đậm yếu tố sex 50 sắc thái đang trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn phim ảnh khi thông tin hai diễn viên chính được tiết lộ. Sáng 2/9, nữ nhà văn E L James thông báo trên Twitter, Dakota Johnson đã nhận lời đóng vai Anastasia Steele và tài tử Charlie Hunnam là chàng tỷ phú quyến rũ Christian Grey. Nếu nhìn qua chân dung của cặp sao này, nhiều fan của bộ tiểu thuyết cảm thấy tràn trề thất vọng vì họ không giống lắm với miêu tả về ngoại hình của cặp nhân vật chính. Tuy nhiên tất cả còn phụ thuộc diễn xuất và vẫn còn nhiều điều về Dakota Johnson cũng như Charlie Hunnam mà đông đảo khán giả chưa biết tới.

1. Dakota Johnson, 23 tuổi, vốn là con nhà nòi. Cô là ái nữ duy nhất của nữ minh tinh Melanie Griffith và tài tử Don Johnson. Bà ngoại của Dakota cũng từng là diễn viên điện ảnh lừng lẫy với sắc đẹp quyến rũ, Tippi Hedren. Dakota từ nhỏ đã thừa hưởng đam mê và năng khiếu diễn xuất của gia đình. Sau này khi bố mẹ ly hôn, mẹ cô lại kết hôn với tài tử Mặt nạ Zorro, Antonio Banderas. "Bố dượng" Antonio chính là người mang đến vai diễn đầu tiên cho Dakota.

2. Người đẹp chạm ngõ điện ảnh từ năm 10 tuổi. Cô thủ vai phụ trong phim Crazy in Alabama năm 1999 do Antonio Banderas làm nhà sản xuất. Dakota đóng cùng mẹ và em gái khác cha.

3. Dakota là ngôi sao của phim sitcom. Cô thủ vai chính trong bộ phim hài Ben & Kate. Ở lĩnh vực điện ảnh, giờ đây cô mới có cơ hội đầu tiên làm "đào chính" với vai Anatasia Steele trong 50 sắc thái. Trước đó, Dakota chỉ đóng một số vai diễn nhỏ trong The Social Network, 21 Jump Street và The Five Year Engagement.

4. Dakota cũng là một người mẫu. Cô ký hợp đồng với công ty người mẫu IMG năm 2006 và chụp hình cho chiến dịch xuân hè của Mango Jeans năm 2009. Người đẹp cũng từng xuất hiện trên tạp chí Teen Vogue lúc 12 tuổi

5. Dakota được bầu chọn là Miss Golden Globe 2006. Đây là cuộc bình bầu thường niên của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood dành cho con cái của các ngôi sao điện ảnh.

6. Charlie Hunnam lại có một xuất phát điểm hoàn toàn khác cô bạn diễn. Tài tử 33 tuổi sinh ra ở Tyne, Anh trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật. Bố mẹ Charlie ly hôn lúc anh mới 2 tuổi và nam diễn viên đã trải qua những năm tháng tuổi thơ u buồn.

7. Charlie được "phát hiện" năm 18 tuổi khi anh và anh trai đi mua giày. Nhà làm phim Byker Grove đã chọn anh đóng 3 tập trong bộ phim thiếu nhi này. Từ đây, cánh cửa điện ảnh bắt đầu mở ra với Charlie. Bản thân anh sau đó đã theo học trường Cumbria College of Art and Design và tốt nghiệp ngành Lý luận và lịch sử phim ảnh.

8. Charlie nổi tiếng hơn cả ở thể loại phim truyền hình. Anh đóng vai chính trong seri phim ăn khách Sons of Anarchy. Anh cũng đóng phim điện ảnh nhưng chưa gây được nhiều tiếng vang. Vai diễn mới nhất của Charlie là Raleigh Becket trong bom tấn Pacific Rim.

9. Tài tử không chỉ là diễn viên mà còn sáng tác kịch bản. Anh đã viết kịch bản phim Vlad được công ty Plan B của Brad Pitt và Summit Entertainment lựa chọn để sản xuất.

10. Charlie sở hữu body cường tráng, là kết quả từ quá trình tập luyện thể hình chăm chỉ. Nam diễn viên rất thích các môn thể thao như đấm bốc, bởi lội, leo xà. Tuy bề ngoài có phần mạnh mẽ nhưng Charlie lại có tâm hồn rất lãng mạn. Anh từng gặp tiếng sét ái tình với nữ diễn viên Katherine Towne tại buổi thử vai phim Dawson's Creek năm 1999. Chỉ vài tuần sau đó, Charlie đã ngỏ lời cầu hôn người đẹp và tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, 3 năm sau cặp đôi ly hôn. Hiện tại, ngôi sao xứ sương mù hẹn hò với nhà thiết kế trang sức Morgana McNelis.

Hoài Vũ