10 chàng gay quyến rũ nhất Hollywood

Nam diễn viên Scott Evans điển trai không kém anh ruột là ngôi sao "Captain America" Chris Evans. Scott là bạn diễn của Matt Bomer trong loạt phim ăn khách "Cổ cồn trắng" và tham gia nhiều phim seri truyền hình khác như "One Life to Live", "Law and Order"... Năm 2009, chính Chris Evans đã giúp em trai công khai giới tính gay trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí The Advocate.