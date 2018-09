10 bản nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ saxophone Kenny G

Trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ saxophone của Mỹ bán được 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Các album ăn khách nhất của ông phải kể đến 'The Collection' (1993), 'Montage' (1993), 'The Very Best of Kenny G' (1994), 'Kenny G - Greatest Hits' (1997), 'In America' (2001), 'Ultimate Kenny G' (2003), 'The Romance of Kenny G' (2004), 'The Essential Kenny G' (2006), 'Forever in Love: The Best O Kenny G' (2009). Đầu năm 2015, Kenny G đã phát hành album mới nhất của ông mang tên 'Brazilian Nights'. Âm nhạc của ông được yêu thích bởi sự lãng mạn, bay bổng. Người hâm mộ không thể quên giai điệu nhẹ nhàng nhưng da diết của 'The moment' (xem video), 'Havana' (xem vdieo) hay 'Loving you' (xem video)...