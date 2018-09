'Hồi sinh' - phim tâm linh giành giải Emmy của Pháp

Phần một gồm 8 tập xoay quanh từng nhân vật được hồi sinh với những câu chuyện và cách tiếp cận không giống nhau.

Hồi sinh (The Returned) do đạo diễn Fabrice Gobert chuyển thể từ tác phẩm điện ảnh Pháp They came back ra mắt năm 2004. Phần một của bộ phim gồm 8 tập, lên sóng kênh Canal+ vào cuối năm 2012. Phim lấy bối cảnh ở một thị trấn xa xôi thuộc vùng núi của Pháp, nơi rất nhiều người đã chết đột nhiên xuất hiện trở lại và sống bình thường trong chính ngôi nhà của mình một cách khó lý giải. Từ Camille, cô bé 15 tuổi qua đời trong một tai nạn xe bus trên đường cách đó 4 năm; đến Victor, cậu bé bị băng trộm sát hại và Serge - một sát thủ... Những người trở về không hề có những dấu hiệu của một zombie (xác sống), họ có diện mạo như người bình thường, sinh hoạt như người bình thường.

Ở những tập tiếp theo, lần lượt các tình tiết kỳ dị và đấu tranh tâm lý của những người đang sống với những người được hồi sinh diễn ra. Gia đình Camille dần quen với sự trở lại của con gái, muốn chuyển nhà để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng Lena, người chị em sinh đôi của Camille bỗng thấy vết sẹo sau lưng từ một năm trước to ra bất thường. Người phụ nữ tố cáo Julie nhận nuôi trái phép Victor chết với nguyên nhân được cho là tự tử ngay sau khi Victor tới thăm. Còn nước ở hồ chứa ở tập trước vẫn dần cạn mà không thể tìm ra nguyên nhân…

Bộ phim cuốn hút bởi kịch bản lạ và sự tham gia diễn xuất của Anne Consigny, nữ diễn viên thủ vai Claude trong bộ phim từng giành 4 đề cử Oscar 2008 - The dving nell and the Butterfly. Mùa đầu Hồi sinh kết thúc vào năm 2012. Đến nay, phim đã được mua bản quyền phát sóng tại 15 quốc gia, trong đó có Mỹ và giành giải Emmy cho series phim tâm lý hay nhất. Hồi sinh thành công đến mức nhà sản xuất quyết định ra tiếp phần 2 và công chiếu vào cuối tháng 9 vừa qua trên kênh SundanceTV.

Việt Nam sẽ là quốc gia thứ 16 mua bản quyền phát sóng series phim này. Phim sẽ được phát sóng hai tập vào 20h tối thứ 3 hàng tuần trên kênh K+

Linh Hân