Hoa hậu Tiểu Vy hội ngộ Á hậu Phương Nga trong tiệc ở Queen Plaza

Chuỗi hệ thống nhà hàng tiệc cưới Queen Plaza nổi bật giữa lòng Sài Gòn với lối kiến trúc châu Âu hiện đại, tiêu chuẩn cao cấp cùng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp. Với phong cách bày trí hiện đại cùng ẩm thực Hoa - Việt đặc sắc, Queen Plaza được chọn là đơn vị đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2018. Thông tin địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Queen Plaza Chi nhánh 1

218A29-33 Thành Thái, phường 15, quận 1, TP HCM

Tell: 08 39798866. Hotline: 098 242 33 88

Chi nhánh 2

29B Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, TP HCM

Tell: 08 38362888. Hotline: 0926 096 888

|Chi nhánh 3

16A Lê Hồng Phong, phường 12, quận10, TP HCM

Tell: 08 38628899. Hotline: 0969669933

Website: queenplaza.vn