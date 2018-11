Hoa hậu Hoàn vũ nhí Ngọc Lan Vy được Hoàng gia Georgia phong tước

Nhờ thành công tại các sân chơi quốc tế cùng sự tiến cử của ban tổ chức cuộc thi, Ngọc Lan Vy được Hoàng gia Georgia phong tặng tước sĩ trẻ tuổi "Chevalier Of The Crown of Universe Order" (tạm dịch tước sĩ Vương miện Hoàn vũ) trước sự chứng kiến của các thành viên hoàng tộc. Nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, tiếp giáp biển Đen, Georgia từng là nước cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ) với diện tích 69.700 km2, dân số chưa đầy 4 triệu người. Đất nước nhỏ bé và thanh bình, quê hương của những ngọn núi xanh ngút ngàn trùng điệp.