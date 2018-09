Hoa hậu H'Hen Niê: 'Tôi muốn chinh phục đấu trường Miss Universe thế giới 2018'

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ dành thời gian học tiếng Anh và hoàn thiện mình để thi Miss Universe thế giới cuối năm nay.

- Sau khi trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, mục tiêu sắp tới của chị là gì?

- Tôi muốn chinh phục đấu trường Miss Universe thế giới. Đây là giấc mơ thứ ba của tôi.

- Chị chuẩn bị gì để chinh phục sân chơi này?

- Thiếu sót lớn nhất của tôi trong cuộc thi vừa qua là tiếng Anh. Tôi nhận thấy tiếng Anh rất quan trọng, thiếu nó, tôi khó có thể chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và truyền tải những câu chuyện, cảm hứng của mình đến giám khảo lẫn khán giả.

Thời gian tới, tôi sẽ dành nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng ngoại ngữ.

Học tiếng Anh để giao tiếp tự tin là ưu tiên trong năm 2018 của Hoa hậu H'Hen Niê.

- Nhiều hoa hậu và người đẹp đặt ra mục tiêu giống bạn nhưng không làm được vì lịch làm việc bận rộn và khó chủ động thời gian. Chị làm thế nào để thực hiện được?

- Tôi vừa được khóa học bổng tiếng Anh VIP tại Wall Street English. Khoá học kéo dài 12 tháng với phương pháp linh hoạt, phù hợp với lịch làm việc bận rộn của tôi. Tôi có thể đến trung tâm hoặc đăng ký học online với giáo viên bản ngữ và trợ giảng của mình. Đặc biệt, với phương pháp một giáo viên bản ngữ kèm một học viên, tôi có thêm nhiều thời gian để tập giao tiếp, phản xạ tiếng Anh và ngày một tự tin hơn.

Ngoài ra, tôi ngại ghi chép và sợ áp lực trả bài khi đi học, nên khi tìm hiểu phương pháp ở đây, tôi thấy khá phù hợp. Tôi không phải ghi chép quá nhiều, học trong môi trường 100% sử dụng tiếng Anh, tiếp xúc tiếng Anh tự nhiên theo kiểu trẻ học ngôn ngữ, tôi nghĩ mình sẽ tiến bộ nhanh hơn.

H'Hen Niê trải nghiệm học các bài học tương tác trong phòng học VIP của Wall Street English.

Về phần mình, tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian học tiếng Anh, tranh thủ những lúc di chuyển, trên máy bay hay khi chờ make-up để học nhiều nhất có thể.

"I dare to speak English confidently. And I will" (Tôi dám đương đầu để nói tiếng Anh tự tin. Và tôi sẽ làm được). Tôi đã tập nói câu này để thể hiện quyết tâm của mình.

"Khi học thử tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, điều nào tôi không hiểu hoặc chưa diễn đạt được thì dùng ngôn ngữ cơ thể để ra hiệu cho thầy", Hoa hậu chia sẻ.

- Cảm xúc của chị thế nào sau những ngày ở cương vị Hoa hậu?

- Với tôi, khi tham gia cuộc thi không phải là áp lực. Đó là đam mê. Khi ấy tôi thấy mình là một chiến binh trên chiến trường, phải đấu hết mình. Đó là nỗ lực và đam mê. Tôi có mục đích cụ thể và cứ thế mà chạy.

Đăng quang xong với tôi mới là áp lực. Làm sao để hoàn thiện bản thân và xứng đáng với chiếc vương miện. Hy vọng, tôi có thể tiếp tục chinh phục khán giả bằng tình yêu, nhiệt huyết và sự đam mê của mình.

- Chị làm gì để vượt qua náp lực ấy?

- Tôi luôn sống bằng cả trái tim của mình. Trước đây là thế và sau này vẫn vậy. Tuy nhiên, tôi sẽ khắt khe với bản thân mình hơn, mở cửa trái tim, nuôi dưỡng trái tim mình bằng những điều tốt đẹp nhất.

Tôi hy vọng nhận được sự đồng hành của khán giả trong thời gian đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vì đơn giản một điều: đi một mình, H'Hen Niê không bao giờ tới đích được.

H'Hen Niê truyền cảm hứng sống tích cực, dám nghĩ dám làm cho giới trẻ.

- Chị muốn khán giả nhớ gì về chị khi đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

- Tôi muốn khán giả nhớ đến tôi ở cách truyền cảm hứng về vẻ đẹp tự tin - Confident Beauty.

Chặng đường đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam của tôi là sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, điều quan trọng nhất là sự tự tin. Tôi nhận thấy: khi bạn xây dựng cho mình một hàng rào gọi là sự tự tin, bạn sẽ làm được mọi thứ. Có rất nhiều thứ bạn thiếu thốn, nhưng khi tự tin, bạn đã giành được điểm cộng trong lòng khán giả. Tôi muốn qua quá trình đương nhiệm của mình, truyền cảm hứng sống ấy đến với mọi người.

- Chị làm thế nào để tự tin dù luôn thiếu thốn?

- Có nhiều cách để bạn thể hiện sự tự tin của mình. Với tôi, tự tin tức là bạn sống lạc quan, không sợ hãi và luôn tiến về phía trước. Lạc quan là điều quan trọng nhất, giúp kiềm chế cảm xúc, từ sợ hãi đến bi quan.

Có những lúc tôi cũng cảm thấy buồn khi suy nghĩ về cuộc sống. Có những thứ mình suy nghĩ đơn giản, nhưng mọi người lại nghĩ khác. Đôi lúc, cách đối nhân xử thế cũng khiến tôi buồn. Tuy nhiên, tôi luôn trấn an mình rằng hãy cứ sống tốt, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.

Thu Ngân