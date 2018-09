Hari Won gây cười khi ngã sấp mặt tại hồ bơi

Ca sĩ thất bại sau tuyên bố sẽ đi trên mặt nước trong video vừa được chia sẻ.

Mới đây, mạng xã hội rộ lên những video chỉ điểm xấu nghệ sĩ của một nhóm anti-fan. Lý do nhóm đưa ra: "mùa hè nóng quá, dìm ai đó chơi thôi". Bà xã Trấn Thành - Hari Won - bất ngờ trở thành "nạn nhân" của trò đùa này.

Trước mặt fan, Hari Won thường được khen xinh đẹp, hát hay, giỏi tiếng Việt. Tuy nhiên, trên video do anti-fan chế, hình ảnh lúc trước của ca sĩ khác hẳn với hiện tại. Người đẹp gốc Hàn bị chê mặt như "bánh trôi nước" và đùi to như chân voi, giống "bún bò giò heo". Khi bị mỉa mai ngoại hình, Hari Won lập tức livestream phản pháo mình chỉ mũm mĩm, không xấu như anti-fan so sánh.

Hari Won tự tin đáp trả rằng mình không mập, chỉ là mũm mĩm thôi.

Trên livestream, Hari Won còn khoe cả hashtag “dìm không chìm”. Cô đáp trả: “Đúng là chân tôi từng to như chân voi, nhưng không giống bún bò giò heo. Tôi nghĩ chân tôi chỉ mũm mĩm, đùi bình thường. Do lên hình phải mặc đồ màu bạc, hồi ấy cũng hơi mập nên nhìn sồ sề. Các bạn cứ dìm hàng đi, tôi quyết không chìm đâu. Tôi sẽ đi trên mặt nước cho các bạn xem.

Để chứng minh tuyên bố trên, ca sĩ nhờ người quay trực tiếp video đi trên mặt nước. Tuy nhiên, vợ Trấn Thành lập tức ngã sấp mặt ngay khi tiếp xúc với nước và chìm nghỉm. Không chỉ anti-fan mà người hâm mộ cô đều bật cười. Xem chi tiết video tại đây.

Hari Won ngã tại hồ bơi sau tuyên bố sẽ đi trên mặt nước.

Trước Hari, rất nhiều sao bị lôi hình cũ ra chê bai và trào lưu "dìm hàng" cũng không còn xa lạ. Hiện tại, các nghệ sĩ và fan đã miễn nhiễm với trò này. Cú "té sấp mặt" của Hari bất ngờ gây chú ý, tạo cảm hứng giải nhiệt mùa hè cho nhãn hàng Tea+. Thương hiệu sẽ tổ chức sự kiện "Tea+ đi trên nước" với sự tham gia của Mỹ Tâm, Minh Hằng, Ông Cao Thắng, Đông Nhi... vào ngày 12/5 và 13/5 tại sân vận động Hoa Lư, TP HCM.

Thu Ngân