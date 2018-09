Hari Won diện váy hồng ngọt ngào

Trong vai trò mới, Hari sẽ cùng HTV2 tham gia quảng bá những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được nhà Đài phát sóng độc quyền tại Việt Nam trong các khung giờ 16h45, 20h và 21h (đầu tháng 8). Trong thời gian tới, Người vợ dũng cảm (Legendary witches), Phát súng hận thù (Gunman in Joseon), Giải cứu tình yêu (Doctor stranger), Chạy đâu cho thoát (You are all surrounded)… sẽ lần lượt được HTV2 giới thiệu đến khán giả.