FPT Play phát sóng miễn phí liveshow của ban nhạc Ngọt

Chương trình In The Spotlight sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/11, được trực tiếp trên truyền hình Internet FPT Play.

Điểm nhấn trong đêm nhạc của nhóm Ngọt

In the Spotlight là chuỗi chương trình ca nhạc chất lượng cao tại Hà Nội, được thực hiện dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Hồng Kiên, ra mắt lần đầu năm 2012. Chương trình diễn ra với nhiều chủ đề khác nhau, nổi bật là liveshow của Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Tấn Minh, Uyên Linh... Vào 20h ngày 24/11, In the spotlight phiên bản mới sẽ trở lại với liveshow của nhóm nhạc Ngọt - chủ nhân "Bài hát của năm" và "Nghệ sĩ mới của năm" tại giải Âm nhạc Cống hiến hôm 22/3. Truyền hình Internet FPT Play và FPT Play Box sẽ phát sóng liveshow trực tiếp và miễn phí.

"Ngọt - In The Spotlight" là sự kết hợp giữa các "cao thủ" của làng nhạc Việt và "gà mới". Sở dĩ gọi Ngọt là "gà mới" bởi họ đang tiến sâu hơn vào thị trường âm nhạc, mang màu sắc thương mại thay chỉ vì được nhắc đến như những nghệ sĩ độc lập trước đây.

Nhạc sĩ Hồng Kiên - giám đốc nghệ thuật - tâm sự từng nhiều lần làm việc với Ngọt - không chỉ trong phòng thu, sân khấu mà còn ở những quán trà đá vỉa hè. Ở đó, họ đã trò chuyện để hiểu nhau hơn, bàn bạc những tiết mục sẽ trình diễn, cách dàn dựng để mang đến đêm nhạc tuyệt vời.

"Chúng tôi không "làm mới" Ngọt mà giữ tinh thần ngọt ngào, lãng mạn cùng cái "tôi" ngẫu hứng. "Âm nhạc của Ngọt vốn dĩ rất trong sáng, mới mẻ. Chúng tôi muốn mang lại cho fan của họ những trải nghiệm khác biệt, khi Ngọt kết hợp với dàn nhạc giao hưởng trên một sân khấu lớn", nhạc sĩ nói.

Ban nhạc Ngọt tiết lộ sân khấu âm nhạc sắp tới được "yểm trợ" bởi dàn nhạc dây, dàn kèn và nhóm bè. Nhạc sĩ Đức Trí đảm nhận vai trò nhạc trưởng của chương trình. Nhóm sẽ lần lượt thể hiện hàng loạt bản hit như Em dạo này, Cá hồi, Xanh, Cho tôi đi theo, Khắp xung quanh... Bên cạnh đó, khán giả cũng có cơ hội thưởng thức những ca khúc mới lần đầu được giới thiệu.

Nhà sản xuất In The Spotlight chia sẻ: "Chúng tôi muốn tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của âm nhạc nói riêng và sáng tạo nghệ thuật nói chung trong đời sống giới trẻ. Việc chọn các nghệ sĩ Indie làm tâm điểm không nằm ngoài tôn chỉ và mục đích là hướng đến chân - thiện - mỹ, góp phần tôn vinh và lan tỏa giá trị nghệ thuật đến nhiều lứa tuổi, tầng lớp khác nhau".

Hướng dẫn xem miễn phí liveshow trên FPT Play

Để thưởng thức trọn vẹn liveshow mở màn với Ngọt - In the Spotlight, khán giả có thể xem trên thiết bị truyền hình Internet FPT Play Box hoặc tải ứng dụng FPT Play trên Google Store, Apple Store. Cùng một tài khoản, bạn có thể theo dõi trên 5 thiết bị khác nhau và trải nghiệm chất lượng hình ảnh chất lượng nhất. Hoặc nếu thích trải nghiệm màn hình lớn hơn cùng gia đình, bạn bè, người dùng có thể mở FPT Play Box hoặc tải FPT Play trên Smart TV.

Hướng dẫn xem miễn phí trên FPT Play Box:

Bước 1: tải app và đăng nhập tài khoản FPT Play

Bước 2: nhấn chọn mục TV Show, nhấn live show rồi chọn Ngọt - In The Spotlight

Bước 3: xem ngay

