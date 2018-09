Đông Nhi ngồi 'ghế nóng' cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc

Đây là lần thứ ba, giọng ca 'Khóc' đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực cuộc thi BeU with Honda.

BeU with Honda là sân chơi trẻ trung, năng động dành cho tất cả tài năng khắp Việt Nam. Vị trí giám khảo do dàn sao nổi tiếng đảm nhận. Theo ban tổ chức, Đông Nhi chính thức trở lại ghế nóng cuộc thi năm may.

Đông Nhi là chủ nhân của loạt hit đình đám, có lượng fan hùng hậu. Trong suốt 8 năm ca hát, cô khẳng định tài năng qua những giải thưởng lớn như “nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất năm 2015 “, "Top 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017” (lĩnh vực Truyền thông - giải trí do tạp chí Forbes Việt Nam công bố).

Đông Nhi biểu diễn cùng thí sinh BeU with Honda.

Đông Nhi chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi được ngồi vào 'ghế nóng' của BeU with Honda. Trên cương vị là người đồng hành với thí sinh, tôi và các nghệ sĩ khác sẽ hướng dẫn các bạn tìm được hướng đi phù hợp nhất. Chúng tôi sẽ chắp cánh giúp bạn vươn tới ước mơ”.

Từng tham gia nhiều cuộc thi hát những năm 18-19 tuổi, Đông Nhi hiểu cảm xúc của hàng nghìn bạn trẻ đăng ký thử sức tại sân chơi này. Họ tìm kiếm cơ hội để toả sáng, khẳng định tài năng hay đơn giản là được biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp và làm việc cùng những giám khảo nổi tiếng.

Đông Nhi trò chuyện cùng các thí sinh tại khoá huấn luyện BeU with Honda 2016.

Ngoài vai trò giám khảo mỗi đêm thi, Đông Nhi còn huấn luyện và đào tạo thế hệ trẻ. Cô sẽ đồng hành với các thí sinh xuất sắc nhất suốt khoá huấn luyện tại TP HCM, thị phạm về chuyên môn và kỹ năng trình diễn trên sân khấu, giúp thí sinh toả sáng, đem đến cho khán giả những phần trình diễn thăng hoa nhất.

BeU with Honda 2017 sẽ trao hai tấm vé bước chân vào showbiz cho hai thí sinh thắng cuộc. Ngoài giải thưởng tiền mặt lên đến 600 triệu đồng, quán quân toàn quốc ở hạng mục âm nhạc và vũ đạo đạo sẽ nhận thêm mỗi người một chiếc xe Vision, được tài trợ quay MV đầu tay cùng đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp.

Cô sẽ đồng hành với các thí sinh xuất sắc nhất suốt khoá huấn luyện tại TP HCM.

Tân quán quân còn có cơ hội biểu diễn tại những chương trình giải trí lớn do Honda Việt Nam tổ chức. Được đứng chung sân khấu với các ngôi sao Việt là bước đệm giúp các bạn tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật sau này.

Thu Ngân