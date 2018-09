Đông Nhi khoe vũ đạo sexy trên sân khấu

Liveshow còn có sự xuất hiện của các học trò trong team Đông Nhi - Ông Cao Thắng tại cuộc thi The Voice Kids và nhóm nhạc nữ Hello Yellow. Hello Yellow là band nhạc gồm 3 cô gái - Hải Anh, Hằng My và Hoàng Ly. Các tài năng này được phát hiện từ cuộc thi “Tìm kiếm nhóm nhạc nữ Hello Yellow” do nhãn hàng Sunsilk phối hợp cùng Công ty Sixth Sense Entertainment của Ông Cao Thắng tổ chức.