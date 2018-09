Đông Nhi, Isaac làm chung MV đón Tết

Ngoài ra, Đông Nhi và bạn trai Ông Cao Thắng còn thành công rực rỡ khi lần đầu cùng ngồi ghế nóng trong chương trình The Voice Kids. Học trò Nhật Minh của cặp đôi đã giành ngôi vị quán quân. Cô cũng có liveshow đầu tiên kỷ niệm 8 năm ca hát, thu hút hàng nghìn khán giả tới thưởng thức. Đông Nhi chia sẻ: “Năm nay, tôi đã có nhiều thành công và may mắn. Vì vậy, tôi mong muốn gửi trao món quà như gửi trao lời chúc may mắn, tài lộc đến cho mọi người nhân dịp xuân về".