Diễm My và loạt sao chạy 5 km khám phá TP HCM sáng sớm

Diễm My cùng nhóm lưu lại khoảnh khắc tại trạm dừng chân Hồ Con Rùa. Là thủ lĩnh của cộng đồng adidas Runners Saigon, Diễm My 9x chia sẻ: "Là người yêu thích chạy bộ, không có gì tuyệt vời hơn khi My có thể cùng mọi người chạy đua trên những con phố đông đúc, quanh co - vừa rèn luyện sức khỏe, vừa khám phá thành phố theo một trải nghiệm rất riêng".