Chi Pu, Noo Phước Thịnh gây 'bão' tại Hàn như thế nào

Hai nghệ sĩ Việt Nam nhận được sự cổ vũ của fan xứ kim chi bởi tài năng, trang phục bắt mắt, ngoại ngữ tốt...

Không chỉ có cơ hội đứng trên sân khấu lớn, Noo Phước Thịnh còn nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ phía Hàn Quốc để có tinh thần và thể lực tốt nhằm đem đến phần biểu diễn chất lượng.

Tài năng

Hai màn trình diễn ấn tượng của Noo Phước Thịnh tại Asia Song Festival 2016 giúp anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng, truyền thông trong lẫn ngoài nước. Dù lần đầu tiên Noo Phước Thịnh đại diện Việt Nam biểu diễn trên sân khấu Hàn Quốc nhưng sự xuất hiện của anh vẫn nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả lẫn truyền thông xứ kim chi. Phần đông ý kiến cho rằng, tiết mục của nam ca sĩ được đầu tư hoành tráng, dàn dựng công phu không kém cạnh bất kỳ ngôi sao Hàn Quốc. Sau khi biểu diễn hai tiết mục Gạt đi nước mắt và I don’t believe you, nam HLV The Voice Kids được nhiều trang báo xứ Hàn ví von là “Bi Rain của Việt Nam” và khen anh hát live tốt, diễn cuốn hút. Buổi họp fan của Noo tại xứ sở kim chi thu hút rất đông người tham gia.

Cũng giống như đàn anh Noo Phước Thịnh, Chi Pu được đánh giá cao do có nhiều dự án nghệ thuật trong những năm gần đây. Cô liên tục tham gia nhiều chương trình giải trí, đóng phim, ca hát và đảm nhận cả vai trò sản xuất. Đặc biệt. trong tháng 10 vừa qua, Chi Pu được Tập đoàn truyền thông Naver và nhật báo Hàn Quốc Hankook Ilbo mời tham gia ghi hình cho chương trình tư vấn làm đẹp K-Beauty Trip của Hàn. Các tập của chương trình được phát sóng trên kênh V Live của cô.

Sự chuyên nghiệp

Điều khiến cho Noo Phước Thịnh, Chi Pu được truyền thông và khán giả trong nước chú ý trong chuyến đến thăm Hàn Quốc là cách làm việc và phối hợp cùng với e-kip nghiêm túc và chuyên nghiệp. Cả hai có mặt trong buổi tổng duyệt từ sớm, chuẩn bị kỹ càng để xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ. Noo và Chi Pu cũng không quên chuẩn bị một vài câu tiếng Hàn quen thuộc để giao lưu với khán giả.

Dù phải di chuyển nhưng hai nghệ sĩ trẻ không thể hiệu dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại là sự hào hứng. Cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ vì phong thái tự tin, chuyên nghiệp khi tiếp xúc với ekip quốc tế.

Trang phục

Trang phục là yếu tố mang về điểm cộng cho Noo Phước Thịnh khi tham gia đại nhạc hội Asia Song Festival 2016. Theo đó, Noo gây ấn tượng cho giới truyền thông nước bạn bởi những bộ trang phục được phối style rất riêng ngay từ những khoảnh khắc tập luyện đến lần xuất hiện thảm đỏ, biểu diễn trên chương trình. Đặc biệt, "bộ cánh" nam ca sĩ mặc khi trình diễn trên sân khấu lớn của Hàn Quốc được chuẩn bị rất công phu. Sự kết hợp giữa jean rách với áo khoác đính cườm kỳ công giúp anh thu hút mọi ánh nhìn.

Ngược với sự trẻ trung của Noo, Chi Pu lại hóa nữ thần quyến rũ khi diện váy xuyên thấu thướt tha khi tham gia đại nhạc hội. Ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ, trong bộ váy gợi cảm, hot girl 9x nhận được sự cổ vũ từ khán giả cùng truyền thông Hàn Quốc. Korea Times, ưu ái gọi Chi Pu là "Jeon Ji Hyun Việt Nam" khi đăng tải hình ảnh của cô trên thảm đỏ. Bên cạnh đó, tờ báo này cũng ví điểm nhấn bồng bềnh dưới chân váy của Chi Pu khiến cô nàng trông giống như "cưỡi cân đẩu vân đến" . Một trang báo khác của Hàn Quốc, trang Mydaily, lại gọi Chi Pu là "nữ thần Việt Nam" trước hình ảnh thân thiện vẫy tay chào ống kính của cô.

Chi Pu là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tại Asia Artist Awardsđược trao giải "Rising Star" - ngôi sao triển vọng của châu Á.

Ngoại ngữ

Khác với nhiều sao Việt lúng túng khi được phỏng vấn ở nước ngoài, Noo Phước Thịnh và Chi Pu lại rất tự tin trả lời dù lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Trên sân khấu nhận giải, Chi Pu chào khán giả bằng tiếng Hàn và giới thiệu bản thân là nghệ sĩ Việt Nam. Nữ diễn viên sau đó phát biểu bằng tiếng Anh rất trôi chảy về cảm xúc khi vinh dự nhận giải Ngôi sao triển vọng châu Á.

Giống Chi Pu, Noo Phước Thịnh cũng ghi điểm bởi ngoại ngữ tốt. Không chỉ phát biểu trên sân khấu, Noo Phước Thịnh còn gây bất ngờ khi vừa nói tiếng Anh, vừa nói tiếng Hàn khiến khán giả chủ nhà phấn khích.

Mai Thương