Yuma Asami viết tự truyện về nghề đóng phim sex

Sau thời gian chống chọi lại căn bệnh ung thư buồng trứng, Yuma Asami đang dần hồi phục.

Giữa năm 2013, Yuma Asami gây bất ngờ cho khán giả khi tiết lộ rằng cô phải nhập viện để điều trị căn bệnh ung thư buồng trứng. Sau gần nửa năm, hiện tại nữ diễn viên phim cấp ba nổi tiếng Nhật đang trong giai đoạn phục hồi. Chia sẻ với tờ Sankei Sports, Yuma Asami mới đây cho biết cô sẽ ra mắt một cuốn tự truyện vào 8/5 tới, với sự giúp sức của nhà xuất bản Kodansha. Cuốn sách với tựa đề Restart: Believe In Yourself (Bắt đầu lại: Tin vào chính bạn) sẽ hé lộ những điều thú vị về đời tư của cô gái, lý do cô đến với nghề đóng phim AV, những bí mật gia đình và cả những cảm xúc của cô trong suốt thời gian chống chọi bệnh tật.

Diễn viên Yuma Asami.

Chia sẻ với ký giả, Yuma Asami tâm sự, ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời, khi đối chọi với căn bệnh đáng sợ, cô vẫn quyết tâm không từ bỏ. Cô đã phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ các khối u, cắt bỏ buồng trứng và tử cung của cô gái.

Asami sinh trưởng ở quận Gunma và từng là thành viên của nhóm mẫu Ebisu Muscats trước khi đến với nghiệp đóng phim AV. Cô theo nghề này khoảng 9 năm, cho đến khi phát hiện mình bị ung thư buồng trứng vào tháng 4 năm ngoái.

Nguyễn Hương