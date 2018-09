Yoon Eun Hye làm cô dâu xinh tươi của Lee Dong Gun

Những hình ảnh đầu tiên về lễ cưới của cặp đôi trong phim "Marry Him If You Dare" vừa được hé lộ và nhận được nhiều cảm tình của khán giả. Yoon Eun Hye trong trang phục cô dâu tinh khôi sánh vai chú rể Lee Dong Gun bước vào lễ đường. Yoon Eun Hye thừa nhận, dù đóng vai chính trong nhiều phim nhưng ở tác phẩm lần này, cô vẫn không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng. Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của Lee Dong Gun ở màn ảnh nhỏ sau 5 năm vắng bóng.