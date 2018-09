Xa Thi Mạn giàu sụ nhờ kinh doanh bất động sản

Nữ diễn viên 'Cung tâm kế' sở hữu bất động sản trị giá tới hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, ở tuổi 40, cô vẫn 'phòng không đơn chiếc'.

Theo đánh giá của trang IHKTV, Xa Thi Mạn là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất Hong Kong. Thành danh trong sự nghiệp với hàng loạt giải thưởng của TVB, người đẹp liên tục nhận được những lời mời diễn xuất bất chấp tuổi tác không còn trẻ so với đàn em mới vào nghề. Năm nay, cô đào đã hoàn thành Bao la vùng trời phiên bản điện ảnh và đang sửa soạn tham gia bộ phim Return of the Cuckoo, một tác phẩm làm lại từ bộ phim cùng tên năm 2000 của TVB.

Diễn viên Xa Thi Mạn.

Sự nghiệp lên "như diều gặp gió" giúp cho thu nhập của Xa Thi Mạn không ngừng được cải thiện, và cô đầu tư tiền mình kiếm được vào bất động sản trong suốt 10 năm qua. Mới đây, cô vừa bỏ 35 triệu HKD tậu hai căn hộ liền kề ở khu Sai Kung. Trước đó, năm 2011, Xa Thi Mạn từng mua một ngôi nhà ở khu Mount Beacon, giá hơn 18 triệu HKD. Năm 2012, người đẹp cũng đầu tư tiền để tậu một căn hộ ở Happy Valley, sau đó là một căn hộ ở khu Hung Hom năm 2013. Hiện tại, Xa Thi Mạn sở hữu 5 căn nhà, giá thị trường vào khoảng 100 triệu HKD (hơn 12 triệu USD).

Ở tuổi 40, Xa Thi Mạn đang sửa soạn dứt hợp đồng với TVB, cô nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty lớn. Theo một nguồn tin, để kéo "con gà đẻ trứng vàng" ở lại, TVB đã đề nghị trả cho cô 50 triệu HKD ký tiếp hợp đồng. Tuy nhiên, Xa Thi Mạn chưa có quyết định của mình.

Xa Thi Mạn nổi bật khi đóng "Cung Tâm Kế 2".

Dù có sự nghiệp rộng mở nhưng ở tuổi tứ tuần, Xa Thi Mạn vẫn "phòng không đơn chiếc". Trong khi "người cũ" Trịnh Gia Dĩnh đang say đắm bên Hoa hậu Hong Kong Trần Tuệ Lâm, cô vẫn chưa tìm được một nửa ưng ý. Trong vài năm gần đây, "nữ hoàng màn ảnh TVB" bận bịu liên tục với các dự án diễn xuất, còn khi nói về chuyện tình cảm, cô luôn khẳng định: "Không thể vội vàng chuyện này được".

Nguyễn Hương