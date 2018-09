Won Bin: 'Tình yêu với Lee Na Young vẫn đẹp'

Nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn lên tiếng vì tin đồn mối quan hệ của anh và bạn gái đã tan vỡ.

Won Bin và bạn gái kém một tuổi Lee Na Young.

Làng giải trí Hàn mới đây rộ lên tin đồn Won Bin và bạn gái kém một tuổi Lee Na Young đã chấm dứt mối quan hệ sau gần hai năm hẹn hò. Theo nguồn tin này, Won Bin và Lee Na Young âm thầm chia tay và quyết định không công khai chuyện này với khán giả.

Ngày 24/2, trước ồn ào dư luận, nam diễn viên Trái tim mùa thu đã lên tiếng hồi đáp. Anh khẳng định, mối quan hệ với Lee Na Young vẫn đang rất tốt đẹp. Đại diện của Won Bin cũng chia sẻ với tờ Newsen, hai diễn viên ít hẹn hò thời gian này là do quá bận rộn với công việc riêng: "Lee Na Young sẽ xuất hiện trong bộ phim ngắn Sad Scene ra mắt vào tháng ba tới, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô ấy sau một thời gian dài vắng bóng. Trong khi đó, Won Bin cũng đang xem xét các lời mời diễn xuất. Quả thực cả hai đã xa rời màn ảnh nhiều năm, nhưng trong 2015 này Won Bin và Lee Na Young đều sẽ cùng tái xuất".

Phía này cũng cho biết, tài tử Hàn chậm trễ trở lại với khán giả là vì những lý do khách quan: "Hai dự án anh ấy lựa chọn đều thất bại vì những vấn đề riêng". Xung quanh tin đồn Lee Na Young và Won Bin đã chấm dứt tình cảm, đại diện cặp đôi khẳng định hai người vẫn chung hướng.

Kể từ năm 2010, sau khi đóng The Man From Nowhere, Won Bin chưa "tái xuất" màn ảnh. Fan không ngừng chỉ trích anh vì việc chỉ mải mê đóng quảng cáo mà không chịu lao động nghệ thuật.

Nguyễn Hương