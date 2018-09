Won Bin khiến fan thất vọng vì dung mạo tuột dốc

Trên các diễn đàn, fan chia sẻ hình ảnh thời "trai trẻ" của Won Bin và bày tỏ sự tiếc nuối khi so sánh với hình ảnh hiện tại của anh. Nhiều khán giả kêu gọi tài tử này sớm quay lại màn ảnh. Bộ phim gần đây nhất Won Bin đóng là "The Man from Nowhere" năm 2010.