Won Bin cùng người yêu du ngoạn New York

Nam diễn viên phim 'Trái tim mùa thu' và bạn gái Lee Na Young tận hưởng những ngày ngọt ngào bên nhau.

Won Bin và Lee Na Young đang hẹn hò.

Công ty quản lý của Won Bin và Lee Na Young mới đây xác nhận thông tin cặp đôi nổi tiếng này cùng sang New York. Trước đó, trên một diễn đàn, một nhân chứng tiết lộ đã bắt gặp hai người làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Hàn Quốc: "Là một cặp ngôi sao nên họ gây nhiều chú ý. Thật vui khi được tận mắt nhìn thấy họ hẹn hò với nhau". Đơn vị quản lý của cặp tình nhân cho biết, việc Lee Na Young và Won Bin đi New York không nằm trong lịch trình công việc, và vì thế, họ không hề biết bất cứ thông tin nào: "Đây hoàn toàn là chuyện riêng tư của hai người".

Won Bin và Lee Na Young công khai chuyện tình cảm vào cuối năm 2013, sau khi tờ Dispatch công khai loạt ảnh hai diễn viên này hẹn hò trong ô tô. Cùng với các cặp Kim Bum - Moon Geun Young, Bi Rain - Kim Tae Hee, cặp Won Bin - Lee Na Young đang là đôi tình nhân được khán giả ngưỡng mộ và chúc phúc. Không ít fan hy vọng sau lần du ngoạn New York này, hai người sẽ sớm "xúc tiến" đám cưới.

Won Bin vẫn rất đắt show quảng cáo.

Won Bin hiện vẫn chưa có kế hoạch tái xuất màn ảnh. Là một diễn viên khá kén chọn kịch bản, sau khi xuất ngũ, nam diễn viên này chỉ hai bộ phim Mother và The man from nowhere. Hiện tại, Won Bin chủ yếu tham gia các sự kiện quảng cáo, các hoạt động từ thiện.

Nguyễn Hương