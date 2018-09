Won Bin bị đồn 'cưới chạy' vì bạn gái đã mang thai

Theo một nguồn tin, Lee Na Young, bạn gái của mỹ nam 'Trái tim mùa thu' đã có tin vui.

Ngày 20/5, làng giải trí Hàn rộ lên thông tin Lee Na Young - bạn gái Won Bin đã có tin vui, và vì điều này, cặp đôi quyết định sẽ sớm làm đám cưới vào mùa thu. Trước thông tin gây ồn ào, đại diện của cặp đôi - Eden Nine Entertainment đã ngay lập tức lên tiếng giải thích rằng tin đồn là sai sự thật, và "cả hai đều đang chuẩn bị cho kế hoạch diễn xuất mới".

Won Bin và bạn gái Lee Na Young.

Dù Eden Nine Entertainment ra sức phủ nhận, nhưng khán giả vẫn "bán tín bán nghi", bởi cách đây hai năm, khi Won Bin bị đồn yêu Lee Na Young, công ty quản lý cũng bác bỏ. Thậm chí, phía này còn khẳng định cặp đôi "chỉ là bạn bè thông thường làm cùng công ty". Sau đó, khi tờ Dispatch đưa ra những bằng chứng khó chối cãi về việc cặp đôi đi ăn, đi chơi và qua đêm với nhau, Eden Nine Entertainment mới xác nhận. Bất chấp sự phủ nhận của Eden Nine Entertainment, một số nguồn tin hé lộ, Lee Na Young đang được bạn thân - nhà thiết kế Ji Choon Hee may váy cưới, và hôn lễ sẽ diễn ra trong năm nay.

Won Bin từng là ngôi sao màn ảnh Hàn, nhưng từ vài năm nay anh không còn xuất hiện trên truyền hình. Tác phẩm gần đây nhất của anh là The Man From Nowhere, đóng năm 2010. Hiện tại, Won Bin vẫn chưa tìm cho mình được dự án nào thực sự ưng ý.

Nguyễn Hương