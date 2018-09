Vợ tỷ phú lấp lửng trước tin đồn tha thứ cho chồng

Khóc ròng trong vòng tay chồng hôm 20/6, Trần Tuệ Linh giữ im lặng trước mọi câu hỏi về khả năng tái hợp.

Alvin Chau ôm vợ trong sự xúc động của cô. Ảnh: ON

Những hình ảnh tỷ phú Alvin Chau và vợ Trần Tuệ Linh ôm nhau giữa sự chứng kiến và cổ vũ của bạn bè trong một bữa tiệc ở Macau trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí Hong Kong ngày hôm qua 20/6. Theo một nhân chứng có mặt tại bữa tiệc kể lại, sau buổi sinh nhật, tỷ phú sòng bài ngà ngà say và lên sân khấu, đứng sau lưng vợ. Do vô ý, Trần Tuệ Lâm và giẫm vào chân chồng, khiến anh ngã ra sau. Mọi người hò nhau kéo Alvin lên, trong khi vợ đứng cười. Hai người sau đó xích lại gần nhau, và đến giữa bài hát Tạm biệt của Trương Học Hữu, Tuệ Linh không còn ngại ngần cho chồng ôm eo. Đến ca khúc Love me, Don't go, cô đã khóc rưng rức.

Theo một nguồn tin, khi ôm vợ, tỷ phú sòng bài còn nói "Em đi giày cao gót quá, rất nguy hiểm", rồi khoác áo cho vợ. Bạn bè có mặt lúc đó đều lên tiếng khuyên nhủ Alvin và Tuệ Linh hãy tái hợp, đừng ly dị. Sau khi xuống sân khấu, họ cũng ngồi lại với nhau.

Bạn thân của Trần Tuệ Linh tiết lộ, dù rất yêu chồng nhưng nữ doanh nhân kiên quyết ly dị. Những năm qua, cô đã chịu quá nhiều tổn thương vì sự tàn nhẫn của chồng khi anh ngang nhiên dẫn bồ nhí về Hong Kong và có hai đứa con rơi (một bé chuẩn bị chào đời). Tuy nhiên, trước động thái "xuống nước" của Alvin Chau và sự động viên của bạn bè, Tuệ Linh cũng mềm lòng, quyết định tha thứ cho anh.

Trước đó, Tuệ Linh sánh vai con gái dự tiệc. Ảnh: ON

Trước tin đồn ồn ào, phóng viên liên lạc với Tuệ Linh, tuy nhiên cô giữ im lặng. Khi được hỏi có tha thứ cho chồng không, cô nói: "Tôi không muốn trả lời gì". Trong khi đó, cô bồ nhí Liêu Bích Lệ đang ở Anh và vẫn chưa có bất cứ phản ứng gì khi người tình về nước ôm ấp vợ.

