Vợ sao 'Thiên hạ vô tặc' cáo buộc chồng ngoại tình, bạo hành

Vụ ly dị của tài tử Vương Bảo Cường và Mã Dung vẫn chưa đến hồi kết do tranh cãi về tài sản, quyền nuôi con...

Chiều 22/6, Mã Dung - vợ của nam diễn viên Vương Bảo Cường - dự phiên xử ly hôn thứ hai tại tòa án ở Bắc Kinh. Không đến tòa, tài tử Thiên hạ vô tặc ủy quyền cho em trai và quản lý. Bảo Cường và Mã Dung nộp đơn xin ly hôn từ năm 2016, tuy nhiên, do tranh chấp về tài sản và quyền nuôi con, hai người vẫn chưa được tòa xử ly dị.

Mã Dung và Vương Bảo Cường một thời mặn nồng.

Theo một nguồn tin, trong phiên xử tại tòa, Mã Dung phủ nhận hoàn toàn việc ngoại tình hay tẩu tán tài sản của chồng. Cô quay sang "tố ngược" Bảo Cường từng lén lút hẹn hò với người đàn bà họ Lưu, còn hẹn hò đi du lịch với nhau. Khi vợ phát hiện, Bảo Cường từng xin tha thứ, thậm chí hứa hẹn sẽ chuộc lại lỗi lầm bằng hành động để chứng tỏ sự chân thành với vợ con. Mã Dung khẳng định cô nắm nhiều bằng chứng chồng có quan hệ ngoài luồng, đánh đập cô thâm tím mình mẩy và sẵn sàng nộp chứng cớ này lên tòa án.

Xung quanh mối quan hệ với Tống Triết, Mã Dung khẳng định họ "là bạn thân thiết". Tuy nhiên, trong phiên xử, phía Vương Bảo Cường đưa ra bằng chứng là những đoạn tin nhắn Mã Dung - Tống Triết gửi qua lại cho nhau, trong đó có nhiều nội dung thể hiện sự yêu đương. Mã Dung kịch liệt phủ nhận và nói đó hoàn toàn là những tin nhắn giả mạo. Cô cũng khẳng định, trái với cáo buộc của chồng rằng cô và Tống Triết "đi du lịch với nhau", trên thực tế họ luôn đi nhóm 5-6 người.

Bất chấp những lời tố cáo của Mã Dung, dựa theo các bằng chứng có được, tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết trước về quyền nuôi con: Con gái do Mã Dung nuôi, con trai do Vương Bảo Cường nuôi. Việc phân định tài sản tiếp tục được điều tra và xét xử ở các phiên sau, do tính chất phức tạp của sự việc.

Mã Dung mệt mỏi bày tỏ với báo chí.

Trò chuyện với báo chí hôm 22/6, Mã Dung cũng cho biết suốt hai năm qua, dù tranh giành quyền nuôi con nhưng Bảo Cường không hề thăm nom hai bé, thậm chí không chu cấp một xu trong việc nuôi dưỡng các con: "Tất cả chi phí đều do tôi tự gánh vác. Anh ta không làm đúng bổn phận người cha. Bản thân tôi phải kiếm việc làm trả tiền học, tiền bảo hiểm, chi trả y tế... cho hai con".

Mã Dung nói suốt 10 năm hôn nhân cô chung thủy với chồng. "Vậy mà khi đến tòa, tôi thấy trong đơn anh ta yêu cầu tôi ra khỏi nhà, trả hai đứa con cho anh ta, trả tiền trợ cấp sau ly hôn...".

Vương Bảo Cường nổi tiếng trong làng giải trí Trung Quốc, được biết đến qua hàng loạt phim Manh tinh, Binh lính đột kích, Lạc lối ở Thái Lan, Đại náo Thiên Trúc...

Ảnh: Sina